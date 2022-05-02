Після Львова Джолі відвідала дітей у Бориславі (фото)

Голлівудська зірка Анджеліна Джолі після відвідин Львова завітала до міста Борислав (Львівська область).

Там акторка побувала у навчально-реабілітаційному центрі "Гармонія".

Про це повідомляє Бориславська міська рада.

"Акторка та її команда прибули до дітей з подарунками та гарним настроєм", — йдеться в повідомленні.

Джолі поспілкувалася з вихованцями установи, а також дітьми-переселенцями, яких евакуювали з Луганщини.

Анджеліна Джолі відвідала Борислав на Львівщині (4 фото)

Бориславська міська рада

Нагадаємо, 30 квітня Анджеліна Джолі приїхала до Львова з гуманітарною місією. Спершу знаменитість заскочили в одній з кав'ярень міста. Потім вона відвідала львівський залізничний вокзал. Там акторка зустріла пасажирів евакуаційного поїзда з Покровська та поспілкувалася з ними особисто. На залізничному вокзалі зірці довелося навіть бігти до укриття під час повітряної тривоги.

Крім того, Джолі побувала у школі-інтернаті, де поспілкувалася та сфотографувалася з вихованцями.

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