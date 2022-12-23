Путін потрапив у пастку: експерт про зміну стратегії Росії у війні

Президент Росії Володимир Путін переходить до оборонної стратегії війни в Україні через нездатність досягти заявлених цілей так званої "спеціальної воєнної операції".

Про це розповів в ексклюзивному коментарі ТСН.ua військовий експерт Петро Черник, коментуючи заяву Путіна про небажання "розкручувати маховик воєнного конфлікту".

За словами експерта, в заяві президента РФ можна виділити два основних моменти.

"Перший момент - сигнал, який Путін дає, свідчить, що вони переходять від наступальної стратегії до оборонної. Стратегічної мети ліквідувати українську державність вони не досягли і не досягнуть. Вони зрозуміли, що потрапили в пастку, і не знають, як з цієї пастки вийти. Цей сигнал, що вони нібито не хочуть нічого продовжувати - це сигнал не нам, а колективному Заходу - мовляв, треба знайти якусь точку дотику, щоб посадити росіян і українців за стіл переговорів і знайти вихід з цієї ситуації. Для нас це неприйнятно", - пояснив Черник.

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За його словами, сам "факт риторики, що Путін перейшов до такої розмови, є ознакою їхньої стратегічної слабкості".

"Момент другий - вони в пастці. Це константа. Ми задаємо питання - а в який спосіб їм вийти? Якщо чесно, я сам не можу зрозуміти, що їм треба зробити, щоб дійти до цієї точки переговорів. Вони прекрасно усвідомлюють, що якщо відбудеться класична поразка в Україні, а вона відбудеться, питання лише часу і обставин, Путін скоріш за все втратить своє життя, а Росія стане на шлях розпаду", - заявив експерт.

На думку Черника, у росіян "залишається один єдиний логічний аргумент - якомога довше витягувати цю війну в розрахунку на те, що ми, українці, будемо виснажені, рано чи пізно ляже карта на їхній бік, і будуть якісь сепаратні перемовини".

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін на пресконференції 22 грудня раптово заявив, що не хоче "розкручувати маховик воєнного конфлікту". При цьому глава Кремля повідомив про готовність сідати за стіл переговорів і звинуватив Україну в небажанні домовлятися.

Також російський диктатор зазначив, що інтенсифікація бойових дій в Україні "веде до невиправданих втрат".

Аналітики американського Інституту вивчення війни дійшли висновку, що Путін готує росіян до затяжної, виснажливої війни в Україні.

Своєю чергою, у ЗСУ вважають, що затяжна війна у будь-якому разі буде грати проти РФ, оскільки буде негативно впливати на настрої в суспільстві. В результаті в Росії може виникнути системна криза.

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