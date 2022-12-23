Путин попал в ловушку: эксперт о смене стратегии России в войне

Президент России Владимир Путин переходит к оборонной стратегии войны в Украине из-за неспособности достичь заявленных целей так называемой "специальной военной операции".

Об этом рассказал в эксклюзивном комментарии ТСН.ua военный эксперт Петр Черник, комментируя заявление Путина о нежелании "раскручивать маховик военного конфликта".

По словам эксперта, в заявлении президента РФ можно выделить два основных момента.

"Первый момент – сигнал, который Путин дает, свидетельствует, что они переходят от наступательной стратегии к оборонной. Стратегической цели ликвидировать украинскую государственность они не достигли и не достигнут. Они поняли, что попали в ловушку, и не знают, как из этой ловушки выйти. Этот сигнал, что они якобы не хотят ничего продолжать — это сигнал не нам, а коллективному Западу — мол, надо найти какую-то точку соприкосновения, чтобы посадить россиян и украинцев за стол переговоров и найти выход из этой ситуации. Для нас это неприемлемо", – объяснил Черник.

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По его словам, сам "факт риторики, что Путин перешел к такому разговору, является признаком их стратегической слабости".

"Момент второй – они в ловушке. Это константа. Мы задаем вопрос – а каким образом им выйти? Если честно, я сам не могу понять, что им нужно сделать, чтобы дойти до этой точки переговоров. Они прекрасно осознают, что если произойдет классическое поражение в Украине, а оно произойдет, вопрос лишь времени и обстоятельств, Путин, скорее всего, потеряет свою жизнь, а Россия станет на путь распада", — заявил эксперт.

По мнению Черника, у россиян "остается один единственный логический аргумент — как можно дольше вытягивать эту войну в расчете на то, что мы, украинцы, будем истощены, рано или поздно ляжет карта на их сторону, и будут какие-то сепаратные переговоры".

Напомним, президент России Владимир Путин на пресс-конференции 22 декабря внезапно заявил, что не хочет "раскручивать маховик военного конфликта". При этом глава Кремля сообщил о готовности садиться за стол переговоров и обвинил Украину в нежелании договариваться.

Также российский диктатор отметил, что интенсификация боевых действий в Украине "ведет к неоправданным потерям".

Аналитики американского Института изучения войны пришли к выводу, что Путин готовит россиян к затяжной, изнурительной войне в Украине.

В свою очередь, в ВСУ считают, что затяжная война в любом случае будет играть против РФ, поскольку будет негативно влиять на настроения в обществе. В результате в России может возникнуть системный кризис.

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