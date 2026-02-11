Рада дозволила примусову евакуацію дітей із зон бойових дій — деталі

Обов’язкова евакуація з прифронтових територій Фото ілюстративне / © ТСН

Верховна Рада в цілому схвалила законопроєкт № 12353, який надає право евакуювати з територій активних бойових дій дітей без згоди їхніх батьків і передавати органам опіки.

Про це свідчить картка відповідної законодавчої ініціативи, опублікована на сайті парламенту.

Урядовий законопроєкт № 12353 врегульовує порядок проведення обов’язкової евакуації населення із зон активних або потенційних бойових дій про що повідомив заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп’ятий.

За його словами, ухвалення цього закону було необхідним кроком в умовах повномасштабної війни Росії проти України, адже чинне законодавство не повною мірою враховувало безпекові виклики та потреби вразливих категорій населення.

«Йдеться насамперед про дітей, людей з інвалідністю, громадян похилого віку та інших осіб, які не можуть самостійно подбати про власну безпеку», — зазначив Драп’ятий.

Хто ухвалює рішення про евакуацію

Згідно з новим законом, рішення про проведення обов’язкової евакуації ухвалюватимуть військові адміністрації за поданням військового командування на відповідній території. Йдеться про населені пункти, що розташовані у районах активних або можливих бойових дій.

Як відбуватиметься евакуація дітей

Окремо в законі прописано механізм евакуації дітей. Вона має здійснюватися разом з одним із батьків або законним представником за участі органів опіки та піклування. Для забезпечення громадського порядку та безпеки залучатиметься Національна поліція.

Якщо батьки відмовляються вивозити дітей, що передбачено законом

У такому випадку закон передбачає можливість примусової евакуації. Дане рішення ухвалюється військовою адміністрацією за погодженням із Координаційним штабом з проведення евакуаційних заходів. Безпосередньо евакуацію здійснює поліція з подальшим передаванням дітей органам опіки на безпечній території України.

Обмеження в зонах евакуації

Там, де проводиться обов’язкова евакуація, можуть запроваджуватися тимчасові обмеження щодо в’їзду, входу та перебування громадян.

У МВС наголошують, що закон понад рік проходив погодження та доопрацювання, аби знайти баланс між безпекою людей і дотриманням їхніх прав. За словами Богдана Драп’ятого, ухвалення документа стало можливим завдяки підтримці профільного парламентського комітету та народних депутатів.

Нагадаємо, зараз в Україні діють транзитні центри для евакуйованих, а вивезення людей з прифронтових територій здійснюють спеціальні підрозділи ДСНС і Національної поліції.

Раніше йшлося про евакуацію з прифронтових громад Запорізької та Дніпропетровської областей, де ускладнилася безпекова ситуація.