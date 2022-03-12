Росія програла війну власному народу - Зеленський

Україна буде все робити, аби перемогти у цій війні, наголосив Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Російська Федерація програла війну не Україні, а власному народу.

Таку думку він висловив під час спілкування з іноземними ЗМІ 12 березня.

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"Я вважаю, що РФ програла на сьогодні війну не нам, я вважаю, що влада історично програла своєму народу. Кожного разу, коли росіянин буде потрапляти на ту чи іншу територію, на ту чи іншу державу, і його будуть запитувати, звідки ви, він буде уникати відповіді на це запитання. Я вважаю, що це найстрашніше горе, коли тобі соромно за те, що ти той, хто ти є. Я вважаю, що саме це вони програли. А ми переможемо, залишемося на цій землі і будемо все для цього робити", - сказав Зеленський.

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