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Россия проиграла войну собственному народу — Зеленский

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Россия проиграла войну собственному народу — Зеленский

Associated Press

Украина будет делать все, чтобы победить в этой войне, подчеркнул Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Российская Федерация проиграла войну не Украине, а собственному народу.

Такое мнение он высказал в ходе общения с иностранными СМИ 12 марта.

"Я считаю, что РФ проиграла на сегодняшний день войну не нам, я считаю, что власть исторически проиграла своему народу. Каждый раз, когда россиянин будет попадать на ту или иную территорию, на то или иное государство, и его будут спрашивать, откуда вы, он будет избегать ответа на этот вопрос. Я считаю, что это самое страшное горе, когда тебе стыдно за то, что ты тот, кто ты есть. Я считаю, что именно это они проиграли. А мы победим, останемся на этой земле и будем все для этого делать", – сказал Зеленский.

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