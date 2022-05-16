Російські війська продовжують обстріли прикордонних сіл на Чернігівщині

Російські війська продовжують обстріли прикордонних територій Чернігівщині. Зокрема, йдеться про такі села як Грем’яч та Миколаївка.

Втрат серед особового складу немає.

Про це повідомили в ОК “Північ”.

16 травня спостерігачі зафіксували близько 12:00 години другий за сьогодні та третій за два останніх дні обстріл села Миколаївка Новгород-Сіверської громади з території Росії. Всього від 9:20 до 12:10 зафіксували близько трьох десятків вибухів. А приблизно о 12:20 з боку Росії зафіксували 7 вибухів в районі населеного пункту Грем’яч. Попередньо — працював міномет.

Тим часом на Чернігівщині розпочинають відновлення медичної інфраструктури.

Нагадаємо, сьогодні зранку Одещину атакували літаки стратегічної авіації: двоє постраждалих, важко поранена дитина.

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