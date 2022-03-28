Російський опозиціонер попередив про безжалісні плани Путіна щодо України

Опозиціонер вважає, що Путін буде знищувати мирне населення, доки не відбудеться якоїсь зупинки.

Російська армія в Україні не в змозі здолати українських військових, які чинять героїчний опір, тому окупанти знищують мирне населення і міста, а також погрожують ядерною зброєю, яку диктатор Путін може застосувати.

Про це заявив російський опозиціонер Ігор Яковенко в інтерв'ю "Обозревателю".

За його словами, для Путіна можливість переговорів не розглядається.

"Іншої опції, окрім як подальшої ескалації, я не бачу. Для нього якась спроба переговорів, якогось іншого виходу з цієї війни просто неможлива. Тільки ескалація. Він буде знищувати мирне населення, українські міста до тих пір, поки не відбудеться якоїсь зупинки", - сказав Яковенко.

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Опозиціонер також переконаний, що Путін нічого не хотів би "відмотати" назад, оскільки, на думку кремлівського диктатора, все йде за планом, що все гаразд.

"Копатися в просторі між вухами цієї людини - справа досить невдячна. Тут потрібен психіатричний діагноз. А ставити його на відстані неможливо. Тут потрібні серйозні клінічні дослідження в стаціонарі тюремного типу. Я сподіваюся, що це станеться", - сказав Яковенко.

Раніше Байден заявив, що Україна ніколи не обернеться перемогою для Путіна.