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Ще не народились люди, які можуть захопити Одесу – Арестович

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Ще не народились люди, які можуть захопити Одесу – Арестович

Російські війська зосередили зусилля на рівні Одеси, Херсона та Миколаєва, повідомив радник голови ОП.

В одному зі своїх крайніх звернень президент Володимир Зеленський сказав про те, що окупанти готуються бомбардувати Одесу і в Офісі президента підтвердили ці спроби.

Про це в ефірі спільного інформаційного марафону українських телеканалів розповів радник голови Офісу президента Олексій Арестович.  

Він пояснив, що ворог зосередив зусилля якраз на рівні Одеси, а також Херсона та Миколаєва. Можна сказати, що це єдиний оперативний напрямок, на якому діють російські загарбники.

"Я думаю, що не народились на світі люди, які можуть захопити Одесу, чесно кажучи",
– наголосив водночас Арестович

Він додав, що Одеса та Миколаїв дуже надійно захищені. Так, протягом днів в Одесі було збито літаки противника, зокрема російський винищувач Су-32. 

"Вони (Одеса та Миколаїв – ред.) самі це довели на справі", – зауважив радник голови ОП.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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