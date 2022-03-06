Ще не народились люди, які можуть захопити Одесу – Арестович

Ще не народились люди, які можуть захопити Одесу – Арестович

Російські війська зосередили зусилля на рівні Одеси, Херсона та Миколаєва, повідомив радник голови ОП.

В одному зі своїх крайніх звернень президент Володимир Зеленський сказав про те, що окупанти готуються бомбардувати Одесу і в Офісі президента підтвердили ці спроби.

Про це в ефірі спільного інформаційного марафону українських телеканалів розповів радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

Він пояснив, що ворог зосередив зусилля якраз на рівні Одеси, а також Херсона та Миколаєва. Можна сказати, що це єдиний оперативний напрямок, на якому діють російські загарбники.

"Я думаю, що не народились на світі люди, які можуть захопити Одесу, чесно кажучи",

– наголосив водночас Арестович

Він додав, що Одеса та Миколаїв дуже надійно захищені. Так, протягом днів в Одесі було збито літаки противника, зокрема російський винищувач Су-32.

"Вони (Одеса та Миколаїв – ред.) самі це довели на справі", – зауважив радник голови ОП.