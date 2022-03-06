Еще не родились люди, которые могут захватить Одессу – Арестович

Российские войска сосредоточили усилия на уровне Одессы, Херсона и Николаева, сообщил советник главы ОП.
В одном из своих крайних обращений президент Владимир Зеленский сказал о том, что оккупанты готовятся бомбить Одессу и в Офисе президента подтвердили эти попытки.
Об этом в эфире совместного информационного марафона украинских телеканалов рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
Он объяснил, что враг сосредоточил усилия на уровне Одессы, а также Херсона и Николаева. Можно сказать, что это единственное оперативное направление, на котором действуют российские захватчики.
"Я думаю, что не родились на свете люди, которые могут захватить Одессу, честно говоря",
– подчеркнул одновременно Арестович
Он добавил, что Одесса и Николаев очень надежно защищены. Так, в течение двух дней в Одессе были сбиты самолеты противника, в том числе российский истребитель Су-32.
"Они (Одесса и Николаев – ред.) сами это доказали на деле", – заметил советник главы ОП.
Как начиналась война России против Украины:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ удовлетворил обращение Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- Ранним утром 24 февраля Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса. Началась война России против Украины.
- 24 февраля на всей территории Украины ввели военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной. 3 марта состоялся второй раунд. Но война продолжается.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- личного состава – более 11 тыс. человек,
- танков – 285 ед.,
- ББМ – 985 ед.,
- артиллерийских систем – 109 ед.,
- РСЗО ‒ 50 ед.
- средства ПВО – 21 ед.,
- самолетов – 44 ед.,
- вертолетов – 48 ед.,
- автомобильной техники – 447 ед.,
- легкие скоростные катера – 2 ед.,
- цистерн с ППМ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.