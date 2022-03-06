Еще не родились люди, которые могут захватить Одессу – Арестович

Еще не родились люди, которые могут захватить Одессу – Арестович

Российские войска сосредоточили усилия на уровне Одессы, Херсона и Николаева, сообщил советник главы ОП.

В одном из своих крайних обращений президент Владимир Зеленский сказал о том, что оккупанты готовятся бомбить Одессу и в Офисе президента подтвердили эти попытки.

Об этом в эфире совместного информационного марафона украинских телеканалов рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Он объяснил, что враг сосредоточил усилия на уровне Одессы, а также Херсона и Николаева. Можно сказать, что это единственное оперативное направление, на котором действуют российские захватчики.

"Я думаю, что не родились на свете люди, которые могут захватить Одессу, честно говоря",

– подчеркнул одновременно Арестович

Он добавил, что Одесса и Николаев очень надежно защищены. Так, в течение двух дней в Одессе были сбиты самолеты противника, в том числе российский истребитель Су-32.

"Они (Одесса и Николаев – ред.) сами это доказали на деле", – заметил советник главы ОП.