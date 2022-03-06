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Еще не родились люди, которые могут захватить Одессу – Арестович

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Еще не родились люди, которые могут захватить Одессу – Арестович

Российские войска сосредоточили усилия на уровне Одессы, Херсона и Николаева, сообщил советник главы ОП.

В одном из своих крайних обращений президент Владимир Зеленский сказал о том, что оккупанты готовятся бомбить Одессу и в Офисе президента подтвердили эти попытки.

Об этом в эфире совместного информационного марафона украинских телеканалов рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Он объяснил, что враг сосредоточил усилия на уровне Одессы, а также Херсона и Николаева. Можно сказать, что это единственное оперативное направление, на котором действуют российские захватчики.

"Я думаю, что не родились на свете люди, которые могут захватить Одессу, честно говоря",
– подчеркнул одновременно Арестович

Он добавил, что Одесса и Николаев очень надежно защищены. Так, в течение двух дней в Одессе были сбиты самолеты противника, в том числе российский истребитель Су-32.

"Они (Одесса и Николаев – ред.) сами это доказали на деле", – заметил советник главы ОП.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков – 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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