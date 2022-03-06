Компанія Nvidia оголосила, що припиняє свою роботу на території Росії / Associated Press

Ще одна компанія відмовилася працювати в Росії: цього разу Nvidia

Ще одна компанія відмовилася працювати в Росії: цього разу Nvidia

Про це стало відомо 6 березня 2022 року.

Про те, що компанія Nvidia припиняє продавати свою продукцію на території РФ повідомляє міністр цифрової трансформації України Михайло Федеоров у своєму Telegram-каналі.

Nvidia - всесвітньовідомий американський виробник відеоадаптерів, графічних процесорів, комунікаційних та медійних пристроїв для ПК і ігрових консолей (Xbox, Sony PlayStation).