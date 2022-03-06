Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Еще одна компания отказалась работать в России: в этот раз Nvidia

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Еще одна компания отказалась работать в России: в этот раз Nvidia

Компания Nvidia объявила, что прекращает свою работу на территории России / Associated Press

Об этом стало известно 6 марта 2022 года.

О том, что компания Nvidia прекращает продавать свою продукцию на территории РФ, сообщает министр цифровой трансформации Украины Михаил Федеоров в своем Telegram-канале.

Nvidia – всемирно известный американский производитель видеоадаптеров, графических процессоров, коммуникационных и медийных устройств для ПК и игровых консолей (Xbox, Sony PlayStation).

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков – 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Следующая публикация