Компания Nvidia объявила, что прекращает свою работу на территории России / Associated Press

Еще одна компания отказалась работать в России: в этот раз Nvidia

Еще одна компания отказалась работать в России: в этот раз Nvidia

Об этом стало известно 6 марта 2022 года.

О том, что компания Nvidia прекращает продавать свою продукцию на территории РФ, сообщает министр цифровой трансформации Украины Михаил Федеоров в своем Telegram-канале.

Nvidia – всемирно известный американский производитель видеоадаптеров, графических процессоров, коммуникационных и медийных устройств для ПК и игровых консолей (Xbox, Sony PlayStation).