Секретар РНБО пояснив, чому Путін скасував щорічну "гарячу лінію"

Російський диктатор Володимир Путін скасував традиційну гарячу лінію та підсумкову пресконференцію через страх.

Таку думку висловив Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов.

Данилов заявив, що Путін боїться якось непередбачуваної ситуації, яка може статись під час його гарячої лінії. "Якась "бавовна", або щось бабахне", - зазначив Данилов.

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"Уявляєте собі, як він буде виглядати, якщо це відбудеться під час його так званого спілкування з народом. Тому, звичайно, він зараз знаходиться у стані переляканої людини", - сказав секретар РНБО.

Данилов заявив, що така ситуація небезпечна і для України, бо Путін тепер як "загнаний щур", який розпочав війну проти українського населення, щоб чинити опір військовій поразці.

"Тому ми до цього готові та розуміємо, що треба робити. Ще раз наголошую, що шансів у цих терористів захопити нашу територію нуль", - наголосив Данілов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Російський диктатор Володимир Путін тричі переносив дату повномасштабного вторгнення до України.

Крім того, ми раніше інформували, що перед вторгненням в Україну Володимира Путіна попереджали про катастрофічні наслідки війни для Росії.

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