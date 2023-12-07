“Список Малюка”: експерт про ліквідацію Киви та “дзвіночки” для всіх колаборантів

Ліквідація Киви продемонструвала, що СБУ здатна знаходити і карати зрадників навіть у будь-якій точці РФ.

Про це пише політолог Тарас Загородній.

Експерт акцентує, що Служба безпеки готова діставати і знищувати кожного зрадника, який закликає вбивати українців. “Неофіційно є інформація, що Кива — одна із законних цілей так званого довгого “списку Малюка”. Туди входять люди, які вчиняли військові злочини і закликали до геноциду українців”, — повідомляє політолог.

Загородній підкреслює, що ліквідація зрадників — це системні дії СБУ.

“В той же день, що і Киву, в Луганську було ліквідовано воєнного злочинця, так званого “депутата ЛНР” Олега Попова. Попов — фігура менш медійна ніж Кива. Але його ліквідація — це ще один дзвіночок для всіх колаборантів. Такі дзвінки лунають для зрадників все частіше”, — вважає експерт.

Читайте провідні новини дня:

“Вчорашній день ще раз показав, що суспільство чекає і аплодує такому покаранню зрадників. Це демонструє, в тому числі, і підтримка дій СБУ, яку фіксують соціологи — найбільша за весь період Незалежності. У світі такі дії порівнюють з ізраїльським “Моссадом” кращих часів: ворогів держави знайдуть і покарають, де б вони не знаходились. Таке знання приводить зрадників до істерик і постійних пошуків “кротів” у своїх рядах”, — резюмує Загородній.

Нагадаємо, 6 грудня тіло екснардепа-зрадника Іллі Киви виявили у Підмосков’ї. Джерела ряду ЗМІ повідомили, що ліквідація Киви — це спецоперація СБУ. Зрадника було ліквідовано зі стрілецької зброї.

Читайте також: