Сєвєродонецьк у російській окупації: голова ВЦА описав події в місті

Російська армія повністю захопила Сєвєродонецьк Луганської області і станом на 25 червня виїхати з міста можна лише на підконтрольну окупантам територію.

Загарбники намагаються наводити свої порядки в Сєвєродонецьку та призначили свого коменданта.

Про це керівник міської ВЦА Олександр Стрюк розповів у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.

"Місто повністю під окупацією РФ. Намагаються там наводити свої порядки, призначили якогось свого коменданта, який там збирає якийсь актив. Місто настільки знищене, що людям важко буде справлятися з цією ситуацію. Будемо сподіватися, що місто якомога швидше повернеться під контроль України", – сказав Стрюк.

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"Люди можуть залишити місто тільки в бік окупованої території. Якщо буде можливість потрапити на підконтрольну територію України, то ми будемо цьому сприяти. Але поки що такої можливості немає", – розповів голова ВЦА.

За його даними, наразі в Сєвєродонецьку ще не роздають паспорти РФ, адже минуло замало часу від моменту його повного захоплення. Проте Стрюк не виключив таких процесів у місті.

Він також повідомив, що окупанти вже почали знімання пропаганди з жителями Сєвєродонецька, що перебувалив укриттях заводу "Азот".

"Частково вони (цивільні – ред.) вже залишають територію "Азоту". Вони виходять, з ними знімають пропагандистські ролики. Люди пережили майже три місяці в укриттях, в підвалах. Досить складно емоційно, психологічно. Наразі вони потребують допомоги і медичної, і психологічної", – зауважив очільник ВЦА.

Щодо українських військових, то Стрюк сказав, що вони відійшли на підготовані оборонні позиції. Окрім того, він поінформував, що Україна не має можливості передавати до міста гуманітарну допомогу через обстріли. Водночас у лікарнях є запас ліків.

Нагадаємо, 24 червня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що ЗСУ доведеться відходити із Сєвєродонецька, оскільки перебувати на розбитих позиціях немає сенсу.

Ввечері того ж дня радник голови Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що українські війська майже без втрат відступили із Золотого та Гірського Луганської області, а також описав ситуацію в Сєвєродонецьку та Лисичанську.

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