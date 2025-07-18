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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Трамп заявив Зеленському, що Україні потрібно перейти в наступ — WP

«Україна має перейти в наступ, щоб змінити перебіг війни», — такі слова Трампа переповів український чиновник у коментарі WP.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Дональд Трамп і Володимир Путін

Дональд Трамп і Володимир Зеленський / © Associated Press

Під час розмови з Володимиром Зеленським 4 липня президент США Трамп заявив, що Україні потрібно перейти в наступ.

Про це пише Washington Post з посиланням на анонімного українського чиновника.

Президент США додав, що Україна не змінить перебіг війни, граючи в обороні.

Коли Трамп запитав, чи може Україна бомбити Москву або Санкт-Петербург, чиновник сказав, що Зеленський відповів: «Якщо у нас буде правильна зброя, ми зможемо».

Газета Financial Times першою повідомила про деталі дзвінка.

На запитання про дзвінок, який відбувся раніше цього тижня, Трамп відповів: «Ні, Зеленський не повинен атакувати Москву». Президент США додав, що не постачатиме Україні зброю більшої дальності, яка дозволила б їй уразити столицю Росії.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт підтвердила, що Трамп запитував Зеленського про здатність України завдати ударів по російській території, але сказала, що питання було вирване з контексту. За її словами, Трамп просто шукав інформацію, а не закликав Зеленського це зробити.

Тепер Трамп встановив 50-денний термін для досягнення Росією мирної угоди, перш ніж запровадити 100-відсоткові тарифи на російський імпорт і вторинні санкції проти покупців російських енергоносіїв.

Однак Трамп так часто міняє позиції, що деякі чиновники неохоче називали це зміною поглядів.

«Здається, він усвідомлює, що не може довіряти Путіну, — сказав другий європейський чиновник. — Тож справи йдуть добре, поки не зміняться».

Раніше в Білому домі попередили Росію, що в разі ігнорування 50-денного ультиматуму вона зіткнеться з серйозними наслідками.

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