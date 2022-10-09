На Полтавщині під час тривоги пролунали вибухи: перші деталі

У Кременчуці Полтавської області 9 жовтня пролунали вибухи.
У Кременчуцькому районі 9 жовтня спрацювала ППО.
Про це повідомили голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін та мер Кременчука Віталій Малецький.
Малецький поінформував про роботу ППО в області, яка може бути пов’язана з активністю ворожих безпілотників. Людей наполегливо просять не публікувати фото та відео роботи ППО, оскільки цим громадяни допомагають РФ.
"Чути звуки вибухів! Працює ППО. ЗАЛИШАЙТЕСЬ В УКРИТТЯХ!", - написав Малецький і додав, - "Тривога була пов’язана з об’єктами схожими на безпілотники! Віримо у ППО! Детальна інформація пізніше!".
За кілька хвилин мер міста заявив, що в регіоні сили ППО все ще фіксують безпілотники. Тому людей просять не нехтувати тривогою і залишатися в укриттях.
Своєю чергою очільник ОВА Дмитро Лунін підтвердив інформацію і теж закликав людей перебувати в укриттях.
"У Кременчуцькому районі спрацювала ППО. Зберігаємо спокій і залишаємося в укриттях!", - написав голова ОВА Дмитро Лунін.
Зазначимо, що в області оголошено "Повітряну тривогу".
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