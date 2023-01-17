Удар по казармі "мобіків" у Макіївці: окупанти вже знайшли "цапів-відбувайлів"

Після інциденту у Макіївці місцеві колаборанти найбільшу увагу приділяють місцям розташування "кадирівців".

Колаборанти на окупованій частині Донецької області призначили вісьмох "винних" за загибель російських мобілізованих у будівлі ПТУ у Макіївці 1 січня.

Про це повідомляє Головне управління розвідки.

"Керівництво так званого "МВС ДНР" провело службову нараду про наслідки удару української артилерії по місцю розміщення російських мобілізованих в окупованій Макіївці", – йдеться в повідомленні.

"Цапами-відбувайлами" призначили так званого "заступника начальника РВВС Макіївки" та 7 його підлеглих – "народних міліціонерів". Їх уже заарештували, звинувативши у "халатному ставленні до функціональних обов’язків".

За інформацією розвідки, "винних" не будуть довго утримувати в місцях позбавлення волі, а направлять на блокпости в районі Опитного та Майорська.

Також відомо, що на територію ОРДО масово прибуває особовий склад, що не планують брати участь у бойових діях. Ці підрозділи розподіляються по "пунктах тимчасової дислокації". Найчастіше таких окупантів розселяють у великих будинках приватного сектору, приміщеннях промислових підприємств та установ.

Найбільшу увагу приділяють місцям розташування підрозділів так званих "кадирівців", рівень довіри до яких з боку російського військового командування різко знижується.

"Головне завданням новоприбулих – посилення контррозвідувального режиму", – додали у розвідці.

Нагадаємо, новорічної ночі, рівно опівночі було знищено будівлю колишнього профтехучилища в окупованій Макіївці. Внаслідок удару загинули близько 600 окупантів.

Міністерство оборони Росії визнало 89 загиблих військових. Вцілілих солдат командування РФ хотіло відправити у наступ, аби знищити як небажаних свідків.

Тим часом в Росії заявили, що не оприлюднять списки загиблих внаслідок удару по ПТУ Макіївки.

Російська пропаганда спочатку намагалася перекласти вину на самих "мобіків, стверджуючи, що велике скупчення російських військових у приміщенні зруйнованого ПТУ виказало нібито активне використання мобільних телефонів.

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