Військовослужбовцями повітряного командування "Південь" виявлено і знищено крилату ракету типу "Х".

Українські зенітники збили ворожу ракету, випущену по Одесі.

Про це журналістам повідомили в оперативному командуванні "Південь".

"16 травня, опівдні, військовослужбовцями повітряного командування "Південь" виявлено і знищено крилату ракету типу "Х", випущену винищувачем російських окупантів у напрямку Одеси", - сказано в повідомленні.

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Населення просять дотримуватися норм безпеки, не нехтувати попередженнями про повітряну тривогу.

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