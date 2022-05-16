Військовослужбовцями повітряного командування "Південь" виявлено і знищено крилату ракету типу "Х".
Українські зенітники збили ворожу ракету, випущену по Одесі.
Про це журналістам повідомили в оперативному командуванні "Південь".
"16 травня, опівдні, військовослужбовцями повітряного командування "Південь" виявлено і знищено крилату ракету типу "Х", випущену винищувачем російських окупантів у напрямку Одеси", - сказано в повідомленні.
Населення просять дотримуватися норм безпеки, не нехтувати попередженнями про повітряну тривогу.
Нагадаємо, директор "Центру військово-правових досліджень", військовий експерт Олександр Мусієнко назвав умову, за якої Путін може знову віддати наказ російським військам "взяти Київ".
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