Зеленський призначив Андрія Гнатова начальником Генерального штабу ЗСУ — деталі

Президент України Володимир Зеленський призначив на посаду начальника Генерального штабу Збройних Сил України генерал-майора Андрія Гнатова, який досі обіймав посаду заступника начальника Генштабу ЗСУ.

Про це йдеться в указі президента України, передає Генштаб ЗСУ.

"З метою покращення якості управління військами", — йдеться у документі.

Також стало відомо, що перед генерал-майором Андрієм Гнатовим поставлено завдання "підвищити ефективність управлінської вертикалі Збройних Сил, зокрема в процесі реорганізації та впровадження корпусної структури, оперативність в прийнятті і реалізації рішень Ставки Верховного Головнокомандувача, а також втілення бойового досвіду у плануванні та управлінні військами".

Генерал-лейтенант Анатолій Баргилевич продовжить службу на посаді Генерального інспектора Міністерства оборони України.

"Новий Генеральний інспектор МО України отримав важливі завдання щодо контролю за процесами реформ, які впроваджуються в армії, перевіркою дотримання законодавства і прийнятих рішень в системі Міноборони з урахуванням його багатого управлінського досвіду, здобутого у Збройних Силах", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про Андрія Гнатова

Військовий Андрій Гнатов служив у батальйоні морської піхоти Військово-морських сил України у Криму. Він не зрадив присягу та вийшов із іншими побратимами на материкову частину України після окупації півострова.

Згодом Гнатов керував штабом 36-ї окремої бригади морської піхоти, а згодом, до 2021-го, командував 36-ю окремою бригадою морської піхоти ім. М. Бєлінського.

Від лютого 2022 року полковник Гнатов обіймав посаду начальника штабу — заступника командувача військ оперативного командування "Південь" Сухопутних військ ЗС України. Він також командував оперативним угрупованням військ (ОУВ) "Примор’я" на Одеському напрямку. А потім керував обороною Миколаєва замість генерала Дмитра Марченка.

Навесні 2023 року Гнатова призначили керувати обороною Бахмута, а у квітні 2024-го він став командувачем військ оперативного командування "Схід".

24 червня 2024 року президент України Володимир Зеленський після гучного скандалу з Юрієм Содолем призначив Андрія Гнатова командувачем Об'єднаних сил ЗСУ.

Нагадаємо, раніше очільник Міноборони Рустем Умєров за погодженням з президентом призначив генерал-майора Андрія Гнатова заступником начальника Генерального штабу ЗСУ.

А 26 лютого 2025 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Гнатова з посади командувача об'єднаних сил ЗСУ.