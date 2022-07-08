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Зеленський розповів про спілкування з родиною під час війни

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Зеленський розповів про спілкування з родиною під час війни

Фото: Associated Press

Президент рідко бачиться зі своїми рідними.

Володимир Зеленський розповів про життя  родини у воєнний час. Їхня родина, як багато українських сімей, наразі роз‘єднана. 

Про це він сказав в інтерв’ю CNN.

"Складніше моїй дружині і моїм дітям, тому що ми рідко бачимося. Ми майже не бачимося. Дружина приїздить до Офісу президента, у неї є багато запитань, тому я маю можливість бачити її на роботі. Найголовніше проблема, що діти зростають без мене. Доньці - 18 років, а синові - 9 років. Дітям просто не вистачає сім’ї. Але водночас, чому я сказав, що їм найскладніше – їм довелося подорослішати, як і всім дітям в Україні", - сказав президент.

Нагадаємо, перша леді України Олена Зеленська раніше розповіла про ранок 24 лютого, коли Путін розпочав повномасштабне вторгнення. Тоді вона востаннє бачила чоловіка одягненим у класичний костюм з сорочкою. Далі — лише військова форма.

Ексклюзив ТСН: Олена Зеленська - про розлуку в родині та саміт перших леді й джентльменів

Ексклюзив ТСН: Олена Зеленська - про розлуку в родині та саміт перших леді й джентльменів

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