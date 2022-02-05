"Харків - це Україна": на Марш єдності вийшло кілька тисяч містян (фото, відео)

"Харків - це Україна": на Марш єдності вийшло кілька тисяч містян (фото, відео)

Посеред колони люди розгорнули 20-метровий стяг України

Кілька тисяч містян вийшли на Марш єдності в Харкові. Пройшли ходою від Майдану Конституції до площі Свободи.

Про це розповіли у ТСН.19:30 за 5 лютого.

Посеред колони люди розгорнули 20-метровий стяг України. Крім того, на площі Свободи учасники заспівали гімн України і вшанували пам’ять загиблих харків’ян під час Революції гідності та у війні на Донбасі.

До слова, про намір зібратися на ходу організатори заявили ще за тиждень. Утім, напередодні ввечері міська рада подала позов до суду, щоби захід скасували через пандемію та терористичну загрозу. Суд ці позови відхилив.

У Харкові близько 5 тисяч містян вийшли на Марш єдності | Новини України

Самі учасники Маршу заявили, що небезпеки не бачать. Мовляв, на мирну ходу вийшли, щоби заявити: Харків - це Україна.

"Мені не байдуже. Мені болить те, що в моїй країні відбувається. Тому я сьогодні тут, на цьому Марші єдності", - каже учасниця заходу Світлана Галашко.

"Варто показати, що Харків жовто-блакитний. Він таким у залишиться", - додала учасниця Олена Розказова.

Марш єдності у Харкові. / УНІАН

Марш єдності у Харкові.

Як повідомлялося, в середині січня 2022-го в інтерв'ю The Washington Post президент України Володимир Зеленський заявив, що в разі широкомасштабного вторгнення Росія може окупувати Харків. За його словами, "Росія вирішить посилити свою ескалацію на тих територіях, де історично проживають люди, які мали родинні зв'язки з РФ.

Харківський міський голова Ігор Терехов відреагував на побоювання Зеленського про окупацію міста Росією і закликав містян не панікувати.

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