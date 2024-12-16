Коли Україну запросять до НАТО?: гучна заява Дмитра Кулеби

Український ексчиновник вразив гучною заявою. Ба більше, запрошення до НАТО Україна може отримати не раніше, ніж через 10 років, кінцем війни буде або перемога України, або поразка Путіна, а замість розміщення миротворців краще надати Україні зброю.

Всі деталі розповіли журналісти в ексклюзиві TSN.UA.

Швидких переговорів не буде?

Новообраному президенту США Дональду Трампу буде складно досягти миру в Україні, адже між Росією та Україною залишаються глибокі "фундаментальні розбіжності", які унеможливлюють компроміс. Таку думку висловив у коментарі The Times колишній міністр закордонних справ країни Дмитро Кулеба. Він зазначив, що на його думку «швидких переговорів не буде». Президент України Володимир Зеленський вимагає членства в НАТО заради миру, але Кулеба вважає, що Альянс може запропонувати це лише через 10-20 років, що залишить Україну вразливою до російських атак.

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Європа не зрадить Україну?

Кулеба розкритикував європейських політиків, зазначаючи, що вони бояться своїх виборців і тому не збільшують витрати на оборону, ігноруючи розвіддані про можливу загрозу війни з Росією. Проте він вважає, що в разі потреби Великобританія, Німеччина та Франція не матимуть іншого вибору, окрім як продовжувати військову допомогу Україні. Кулеба підкреслив, що Європа не зрадить Україну, оскільки в разі її поразки війна неминуче пошириться на їхні країни. Таким чином, підтримка України для них обійдеться значно дешевше, ніж ведення війни на своїй території.

Ексголова МЗС Дмитро Кулеба / Скриншот з інтерв'ю YouTube-каналу RAMINA

Ексглава МЗС вважає, що Трамп, попри свої погрози припинити військову допомогу Україні, зрештою змінить свою позицію, якщо ситуація на фронті для України погіршиться. Він пояснив, що Трамп має сильну інтуїцію щодо того, що вигідно в короткостроковій перспективі, але якщо Україна опиниться під серйозною загрозою, він не захоче бути звинуваченим у тому, що залишив країну без допомоги.

У такому випадку він, ймовірно, надасть підтримку. В свою чергу міністерка з питань євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що в разі скорочення допомоги для України від США можна очікувати на «історичні зрушення» від Європейського Союзу. Про це вона заявила в коментарі «Радіо Свобода». Посадовиця також наголосила, що жодне рішення не буде ухвалене НЕ в інтересах України. Водночас більш конкретної відповіді про допомогу ЄС та дискусії щодо миротворчої місії не дала.

"Із зустріччю, яка відбулась кілька тижнів тому в Парижі, можна розраховувати на достатньо суттєві історичні зрушення. Завершення війни, мирні домовленості – вони ніколи не бувають простими. Вони не можуть бути просто написані на папері - це процес."

Миротворців не вистачить?

Примітно, що Кулеба заявив, що кінцем війни буде або перемога України, або поразка Путіна. Він також розкритикував ідею розміщення миротворців на фронті, зазначивши, що краще витратити гроші на зброю, оскільки миротворча місія потребує 40 000 військових, що буде занадто мало для такої довгої лінії фронту. Однак, висока представниця Європейського Союзу із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас заявила, країни блоку поки не обговорюватимуть відправку миротворців до України.

"Спочатку потрібен мир, перш ніж посилати миротворців. Але Росія не хоче миру. Це чітко зрозуміло."

Вона згадала інтерв'ю міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова американському пропагандисту Такеру Карлсону, в якому той сказав, що Москва не відступила від своїх цілей в Україні.

Президент України Володимир Зеленський / Фото: Офіс президента України

Саміт лідерів Євросоюзу

Президент Володимир Зеленський у відеозверненні анонсував поїздку до Брюсселя та подякував США за новий пакет допомоги. 18-19 грудня у Брюсселі відбудеться саміт лідерів Євросоюзу

За даними "Радіо Свобода", французький лідер Емманюель Макрон планує у Брюселі порушити тему миротворчої місії в Україні. За словами європейського дипломата, з яким вони поспілкувалися, ця дискусія є невідворотною через нещодавній візит французького президента до Польщі, обговорення миротворчої місії у ЗМІ, а також майбутній прихід до влади Дональда Трампа у США, що вимагає підготовки до переговорів із ним щодо російсько-української війни. Ще двоє дипломатів, з якими спілкувалося Радіо Свобода, зазначили, що обговорення цієї теми спрямоване на підготовку до переговорів із Трампом та забезпечення участі ЄС у мирному процесі. Водночас, за їхніми словами, ідея миротворчої місії наразі перебуває на початковому рівні й залишається дуже "сирою".

Франція намагається зібрати коаліцію з 5-8 країн Європи, «сповнених рішучості діяти», повідомляло інформагентство Reuters з посиланням на дипломатів. Також це інформагентство повідомило, що генсек НАТО Марк Рютте збере на окрему розмову щодо ситуації в Україні лідерів України, Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Польщі на полях саміту в Брюсселі 18 грудня.

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Іноземні війська в Україні

Про те, що Європа може розгорнути війська в Україні, повідомлялося у ЗМІ і раніше. Нагадаю, що та ж керівниця зовнішньої політики ЄС Кая Каллас заявляла, що не можна виключати появу іноземних військ на території України.

Окрім цього, керівниця зовнішньополітичної служби ЄС підкреслила, що Європа може «зіграти свою роль»: якщо між Україною та РФ буде досягнуто угоду про припинення вогню, то війська мають бути відправлені для перевірки її дотримання.

Водночас, як пише видання ANSA, президент України Володимир Зеленський зазначив, що країна не проситиме партнерів вводити свої війська. Ба більше, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок також заявила, що німецькі військові можуть бути залучені для підтримки миру в Україні. За її словами, це можливо у разі досягнення припинення вогню між Україною та Росією.

Зазначається, що це питання було піднято під час засідання НАТО в Брюсселі. Бербок підкреслила, що Німеччина готова підтримувати всі ініціативи, які сприятимуть довгостроковому миру, включаючи гарантії безпеки, міжнародні миротворчі місії або посилення військової допомоги Україні. Вона наголосила, що присутність німецьких солдатів буде можливою тільки за умови встановлення реального перемир’я.

Санкції, нафта та газ: як Трамп змусить Путіна сісти за стіл переговорів. / Фото: ТСН.ua

Влітку цього року президент Франції Еммануель Макрон також припустив можливість залучення сил НАТО для підтримки України. І хоча це викликало широку дискусію серед союзників, йшлося не про безпосередню участь у бойових діях, а про роботу військових інструкторів. Тоді Литва, Латвія, Естонія та Канада заявили про готовність обговорювати деталі цієї пропозиції.

Додамо, що ідея залучення європейських військ, ймовірно, також може міститись у плані Трампа. The Telegraph писав, що він може закликати Євросоюз та Британію направити своїх військових для забезпечення буферної зони між Україною та Росією по лінії розмежування, якщо буде досягнуто перемир'я.

Ну а поки всі члени НАТО зараз чекають, коли нова адміністрація США почне працювати, щоб від цього відштовхуватися у питаннях запрошення України до Альянсу. Про це заявила міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже.

Нагадаємо, про те, що президенту США Дональду Трампу буде складно досягти миру в Україні, колишній міністр закордонних справ країни Дмитро Кулеба сказав у коментарі The Times.

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