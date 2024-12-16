Когда Украину пригласят в НАТО?: громкое заявление Дмитрия Кулебы

Украинский экс-чиновник поразил громкое заявление. Более того, приглашение в НАТО Украина может получить не раньше, чем через 10 лет, концом войны будет либо победа Украины, либо поражение Путина, а вместо размещения миротворцев лучше предоставить Украине оружие.

Все подробности рассказали журналисты в эксклюзиве TSN.UA.

Скорых переговоров не будет?

Новоизбранному президенту США Дональду Трампу будет сложно достичь мира в Украине, ведь между Россией и Украиной остаются глубокие "фундаментальные разногласия", которые делают невозможным компромисс. Такое мнение высказал в комментарии The Times бывший министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. Он отметил, что, по его мнению, «скорых переговоров не будет». Президент Украины Владимир Зеленский требует членства в НАТО ради мира, но Кулеба считает, что Альянс может предложить это только через 10-20 лет, что оставит Украину уязвимой к российским атакам.

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Европа не изменит Украине?

Кулеба подверг критике европейских политиков, отмечая, что они боятся своих избирателей и поэтому не увеличивают расходы на оборону, игнорируя разведданные о возможной угрозе войны с Россией. Однако он считает, что в случае необходимости у Великобритании, Германии и Франции нет другого выбора, кроме как продолжать военную помощь Украине. Кулеба подчеркнул, что Европа не изменит Украине, поскольку в случае ее поражения война неизбежно распространится на их страны. Таким образом, поддержка Украины для них обойдется гораздо дешевле, чем ведение войны на своей территории.

Эксглава МИД Дмитрий Кулеба/Скриншот из интервью YouTube-канала RAMINA

Эксглава МИД считает, что Трамп, несмотря на свои угрозы прекратить военную помощь Украине, в конце концов изменит свою позицию, если ситуация на фронте для Украины ухудшится. Он объяснил, что Трамп имеет сильную интуицию по поводу того, что выгодно в краткосрочной перспективе, но если Украина окажется под серьезной угрозой, он не захочет быть обвиненным в том, что оставил страну без помощи.

В таком случае он, вероятно, окажет поддержку. В свою очередь министерша по вопросам евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что в случае сокращения помощи для Украины от США можно ожидать «исторические сдвиги» от Европейского Союза. Об этом она заявила в комментарии Радио Свобода. Чиновница также подчеркнула, что ни одно решение не будет принято не в интересах Украины. В то же время, более конкретного ответа о помощи ЕС и дискуссии о миротворческой миссии не дала.

"Со встречей, которая произошла несколько недель назад в Париже, можно рассчитывать на достаточно существенные исторические сдвиги. Завершение войны, мирные договоренности – они никогда не бывают простыми. Они не могут быть просто написаны на бумаге – это процесс."

Миротворцев не хватит?

Примечательно, что Кулеба заявил, что концом войны будет либо победа Украины, либо поражение Путина. Он также раскритиковал идею размещения миротворцев на фронте, отметив, что лучше потратить деньги на оружие, поскольку миротворческая миссия нуждается в 40 000 военных, что будет слишком мало для столь длинной линии фронта. Однако высокая представительница Европейского Союза по внешней и безопасности политики Кая Каллас заявила, что страны блока пока не будут обсуждать отправку миротворцев в Украину.

"Сначала нужен мир, прежде чем посылать миротворцев. Но Россия не хочет мира. Это ясно."

Она вспомнила интервью министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова американскому пропагандисту Такеру Карлсону, в котором он сказал, что Москва не отступила от своих целей в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский / Фото: Офис президента Украины

Саммит лидеров Евросоюза

Президент Владимир Зеленский в видеообращении анонсировал поездку в Брюссель и поблагодарил США за новый пакет помощи. 18-19 декабря в Брюсселе состоится саммит лидеров Евросоюза

По данным "Радио Свобода", французский лидер Эмманюэль Макрон планирует в Брюсселе поднять тему миротворческой миссии в Украине. По словам европейского дипломата, с которым они пообщались, эта дискуссия неотвратима из-за недавнего визита французского президента в Польшу, обсуждения миротворческой миссии в СМИ, а также предстоящего прихода к власти Дональда Трампа в США, требующего подготовки к переговорам с ним по российско-украинской войны. Еще два дипломата, с которыми общалось Радио Свобода, отметили, что обсуждение этой темы направлено на подготовку к переговорам с Трампом и обеспечение участия ЕС в мирном процессе. В то же время, по их словам, идея миротворческой миссии находится на начальном уровне и остается очень "сырой".

Франция пытается собрать коалицию из 5-8 стран Европы, «исполненных решимости действовать», сообщало информагентство Reuters со ссылкой на дипломатов. Также информагентство сообщило, что генсек НАТО Марк Рютте соберет на отдельный разговор о ситуации в Украине лидеров Украины, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Польши на полях саммита в Брюсселе 18 декабря.

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Иностранные войска в Украине

О том, что Европа может развернуть войска в Украине, сообщалось в СМИ и раньше. Напомню, что та же руководительница внешней политики ЕС Кая Каллас заявляла, что нельзя исключать появление иностранных войск на территории Украины.

Кроме того, руководитель внешнеполитической службы ЕС подчеркнула, что Европа может «сыграть свою роль»: если между Украиной и РФ будет достигнуто соглашение о прекращении огня, то войска должны быть отправлены для проверки его соблюдения.

В то же время, как пишет издание ANSA, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что страна не будет просить партнеров вводить свои войска. Более того, министерша иностранных дел Германии Анналена Бербок также заявила, что немецкие военные могут быть привлечены для поддержания мира в Украине. По ее словам, это возможно при достижении прекращения огня между Украиной и Россией.

Отмечается, что этот вопрос был поднят во время заседания НАТО в Брюсселе. Бербок подчеркнула, что Германия готова поддерживать все инициативы, способствующие долгосрочному миру, включая гарантии безопасности, международные миротворческие миссии или усиление военной помощи Украине. Она подчеркнула, что присутствие немецких солдат будет возможно только при условии установления реального перемирия.

Санкции, нефть и газ: как Трамп вынудит Путина сесть за стол переговоров. / Фото: ТСН.ua

Летом этого года президент Франции Эммануэль Макрон также допустил возможность привлечения сил НАТО для поддержки Украины. И хотя это вызвало широкую дискуссию среди союзников, речь шла не о непосредственном участии в боевых действиях, а о работе военных инструкторов. Тогда Литва, Латвия, Эстония и Канада заявили о готовности обсуждать детали этого предложения.

Добавим, что идея привлечения европейских войск, вероятно, также может быть представлена в плане Трампа. The Telegraph писал, что он может призвать Евросоюз и Британию направить своих военных для обеспечения буферной зоны между Украиной и Россией по линии разграничения, если будет достигнуто перемирие.

Ну, а пока все члены НАТО сейчас ждут, когда новая администрация США начнет работать, чтобы от этого отталкиваться в вопросах приглашения Украины в Альянс. Об этом заявила министерша иностранных дел Латвии Байба Браже.

Напомним, что президенту США Дональду Трампу будет сложно достичь мира в Украине, бывший министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба сказал в комментарии The Times.

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