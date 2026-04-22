Ексклюзив ТСН
192
2 хв

"Кожного дня боролась": історія переселенки Надії Черкашиної, яка перемогла рак і відновила бізнес

Історія Надії Черкашиної, яка втекла від війни на Харківщині, перемогла рак у Дніпрі та відродила бізнес з екопакування.

Анастасія Невірна
Вона бачила загибель сусідів під прильоту, втратила дім і успішний бізнес на Харківщині, а після евакуації почула страшний діагноз — онкологія. Проте Надія Черкашина обрала шлях боротьби. Сьогодні вона не лише відродила виробництво екопакування у Дніпрі, а й як онкопсихолог допомагає іншим жінкам віднайти сенс життя.

Подробиці у сюжеті кореспондентки ТСН Анастасії Невірної.

«Дім згорів після прильоту»: історія Надії Черкашиної

Минуле життя пані Надії лишилося під руїнами на Харківщині. Коли росіяни прийшли в її рідне село, вона на власні очі бачила жахіття війни.

Надія Черкашина, підприємиця, онкопсихолог: «Ми бачили, як декілька машин сусідів, вони сідали в авто, намагалися виїхати, і по них був прильот. Мій будинок теж повністю непридатний до життя — він згорів вщент після влучання».

Разом із чоловіком Надії вдалося вибратися до Дніпра «у чому були». Але доля підготувала нове випробування — результати цитології підтвердили онкологічне захворювання.

Перемога над хворобою та танцювальна терапія

Надія зізнається: останні роки пройшли під гаслом «Я кожного дня боролась». Щойно хвороба відступила, а лікарі дозволили рухатись, жінка вирішила підтримувати тих, хто опинився у схожій ситуації.

Вона започаткувала проєкт «Танці за мир». Для жінок, виснажених операціями та хіміотерапією, це стало справжнім порятунком.

Надія Черкашина: «Дівчата почали приходити, їм була потрібна саме терапія. Танцювальні рухи, музика, мій позитив та спілкування — це допомагало нам усім повертатися до життя».

Бізнес на папері: від грантів до планів на Європу

Лікування забрало всі заощадження родини, але Надія не опустила рук. Вона почала писати грантові заявки, щоб відродити справу, яку мала вдома — виробництво екологічного пакування з вторинної сировини.

Сьогодні в її команді працює ще один переселенець із Харкова — Сергій. Чоловік навіть опанував нову професію поліграфіста, щоб допомагати Надії з макетами та друком. Бізнес активно розвивається, а Надія стала частиною бізнес-спільноти Дніпра.

Наталія Миронюк, бізнес-партнерка: «У нас плани грандіозні. Ми розвиваємо бізнес-спільноту тут, у Дніпрі, але як мінімум — хочемо підкорювати Європу».

Попри успіхи в бізнесі, головна мрія Надії — мир. Вона вже підготувала проєкти з відновлення рідної Харківщини і мріє повернутися додому, щоб відбудовувати країну після перемоги.

