Пенсії в Україні: кому підвищать у 2026 році та хто отримає найбільше

Кому підвищать пенсії у 2026 році

Пенсіонерів в Україні стає все менше. За інформацією Пенсійного фонду України (ПФУ), станом на 1 жовтня поточного року (останні дані) у країні нараховувалось 10,2 млн людй, які отримують пенсії. Це на 100 тисяч менше, ніж на 1 жовтня 2024 року.

Однією з головних причин зниження кількості пенсіонерів є щорічне подовження на один рік страхового стажу, тобто з якого роботодавцем були сплачені внески до ПФУ. Наразі, аби вийти на трудову пенсію по досягненні пенсійного віку, це 60 років, потрібно мати не менше 32 років легальної роботи: з офіційним оформленням і сплатою страхових внесків. У 2026 році потрібно буде 33 роки стажу, у 2027-му – 34 роки і у 2028-му – 35 років. Надалі розмір страхового стажу не змінюватиметься.

Кому підвищать пенсії у 2026 році?

Приблизно 40% пенсіонерів матимуть підвищення пенсій уже з 1 січня 2026 року завдяки зростанню прожиткового мінімуму (ПМ) для непрацездатних до 2595 грн (+234 грн). Ті, у кого наразі пенсія мінімальна (2361 грн), отримають добавку у 234 грн. Ті, у кого пенсія максимальна, це не більше, ніж 10 мінімальних пенсій, матимуть підвищення до 25950 грн, тобто найбільше підвищення становитиме 2340 грн. Також пенсії піднімуть тим, хто має понаднормовий стаж, це зверх 35 років для чоловіків і 30 років для жінок. За кожний рік платитимуть більше на 2,34 грн, це різниця між новою і теперішньою доплатою, яка становить 1% від мінімальної пенсії. Наприклад у людини, яка має 10 років понаднормового стажу, пенсія стане більшою на 23,40 грн, але вона не може перевищити 25950 грн.

Наймасштабніша індексація планується з 1 березня, вона стосуватиметься близько 90% пенсіонерів або понад 9 млн співгромадян. Індекс підвищення поки не визначений, оціночно він може бути у межах 11–15%, але не вище 1500 грн, як і в попередні роки. Надбавку у 1500 грн можуть отримати ті, у кого пенсія наразі становить від 10000 грн при 15% індексації і від 13636 грн при 11% індексації.

Чому стаж роботи великий, а пенсія маленька?

Пенсія за віком в Україні обраховується за формулою: П = Зп х Кз х Кс. Де П – це пенсія, Зп – середня зарплата по Україні за три останніх роки. Кз – особистий коефіцієнт зарплати, тобто наскільки ваша зарплата за весь період праці була більшою, меншою чи дорівнювала середній зарплаті по країні у кожному місяці. Нарешті Кс – коефіцієнт стажу. Якщо стаж, наприклад, 40 років, то Кс = 0,4.

Розглянемо найменш оптимальний у даному випадку варіант: середня зарплата на рівні мінімальної, це наразі 8000 грн, а стаж роботи у 60 років максимальний – 44 роки, тобто людина почала трудитися у 16 років. За формулою пенсія буде: 15057 (Зп за три останніх роки) х 0,53 (Кз) х 0,44 (Кс) = 3511 грн. Враховуючи доплату за понаднормовий стаж, який для чоловіків дорівнює 9 років (44–35 років), для жінок 14 років (44–30 років), доплата за стаж буде відповідно 212 грн і 330 грн. Отже "чоловіча" пенсія буде 3723 грн, "жіноча" – 3841 грн.

Чому так мало? Попри великий стаж, розмір пенсії сильно тягне вниз низька офіційна зарплата. У формулі розрахунку пенсії стаж і зарплата нерівноцінні, великий стаж лише частково компенсує низький заробіток.

Яка пенсія буде при офіційній зарплаті у 10 тисяч гривень і страховому стажі 35 років?

Для людини, яка виходить на пенсію у грудні 2025 року, пенсія, обрахована по вищенаведеній формулі, буде такою. Середня зарплата по країні за останніх три роки дорівнює 15057 грн, тому 10000 : 15057 = 0,66. Це означає, що зарплата становить 66% від середньої по країні. Кс = 0,35. Розрахункова пенсія буде 15057 х 0,66 х 0,35 = 3480 грн

Яку зарплату треба отримувати, щоб мати пенсію 10 тисяч гривень?

Вважатимемо, що на момент виходу на пенсію людина (чоловік) відпрацювала 35 років, тобто має повний стаж. Очевидно, що за актуальними розрахунками на грудень 2025 року для пенсії у 10000 грн у формулі зміниться лише одна складова – це Кз, особистий коефіцієнт зарплати. При стажі 35 років, Кз має бути не менше 1,9, що означає: середня офіційна зарплата повинна бути 28610 грн. Тоді пенсіонер отримуватиме пенсію 1012 грн.

Таку пенсію можна мати і при значно меншій зарплаті, якщо 60-річна людина напрацювала максимально можливий стаж – 44 роки. Опускаючи підрахунки, отримаємо: аби мати пенсію у 10000 грн (враховуючи надбавку за понаднормовий стаж) чоловік повинен мати середню зарплату 22700 грн, жінка – 22200 грн, бо у жінок в даному випаду понаднормового стажу 14 років, а у чоловіків лише 9 років.

Розмір пенсії сильно тягне вниз низька офіційна зарплата

Чому не індексують пенсії "молодим" пенсіонерам, тобто тим, хто отримує їх менше, ніж три роки?

За поясненням ПФУ, мета індексації пенсій – підтягнути зарплатну базу тих, хто вийшов на пенсію раніше, до сучасних рівнів. Оскільки у "молодих" пенсіонерів база і так свіжа, то їм замість повноцінної індексації у 2021–2023 роках доплачували з 1 березня символічні 100 грн щорічно, а у 2024 та 2025 роках для них був зменшений коефіцієнт індексації: 2,3% і 3,45%. Якою буде індексація у 2026 році для пенсіонерів, які вийшли на пенсію у 2023–2025 роках, поки невідомо.

Що таке бальна система пенсій і коли її можуть запровадити?

Уряд пропонує нову пенсійну реформу, при якій для розрахунку пенсії замість діючої формули П = Зп х Кз х Кс буде враховуватися кількість балів, зароблених працівником щомісяця. Якщо зарплата дорівнює середній – це 10 балів, удвічі вища – 20, удвічі нижча – 5 тощо. Сума балів, зароблених за все життя, помножена на вартість одного бала дозволить обрахувати пенсію.

Бальна система автоматично підвищує старі пенсії до сучасного рівня зарплат, тому що вартість бала щороку оновлюється для всіх одночасно. Це краще за нинішню систему, бо зараз пенсіонери, які мають однаковий стаж і працювали на схожих посадах, але вийшли на пенсію у різні роки (наприклад, у 2015 та 2025) отримують дуже різні суми, у старших пенсіонерів пенсії набагато нижчі. Терміни впровадження нової реформи невідомі, хоча планувалось на 2025 рік.

Чи вигідно купувати страховий стаж і скільки це коштує?

Так, вигідно, якщо для виходу на пенсію у 60 років бракує від кількох місяців до двох років стажу. Ціна стажу прив’язана до мінімальної зарплати і єдиного соціального внеску (ЄСВ), який дорівнює 22%. У 2025 році поточна купівля стажу коштує 1760 грн, з січня буде 1902 грн через зростання мінімальної зарплати. Місяць стажу за попередній час коштує вдвічі більше.

Якщо, припустимо, не вистачає одного року стажу, то розрахунки показують: наразі купити рік стажу за 42240 грн (1760х2х12) і вийти на пенсію у 60 років, вигідніше, ніж не купити і чекати пенсії ще три роки, до 63 років. Навіть при мінімальній пенсії у 2595 грн втрати за 36 місяців очікування становитимуть 93420 грн. Витрати окупляться через 16,5 місяців.

Якщо бракує три і більше років стажу, сума одноразового внеску перевищить 125 тис. грн. і окупиться через чотири роки, тому стаж купувати невигідно, доцільніше вийти на пенсію у 63 роки.

У 2025 році поточна купівля стажу коштує 1760 грн, з січня буде 1902 грн

Які пенсії отримуватимуть у 2026 році особи з інвалідністю?

Їхні пенсії підвищаться за рахунок зростання з 1 січня ПМ для непрацездатних та індексації пенсій з 1 березня. Мінімальна пенсія по інвалідності становитиме 2595 грн (+234 грн). Для більших пенсій формула розрахунку залишається незмінною: I група – 100% пенсії за віком, яку людина мала б отримувати, II група – 90%, III група – 50%. Для осіб з інвалідністю внаслідок війни мінімальні виплати становитимуть відповідно 16847 грн, 13822 грн і 9478 грн.

Що таке пенсія по втраті годувальника і як її оформити?

На таку щомісячну виплату мають право непрацездатні члени сім’ї померлої людини, які перебували на її утриманні. Це діти до 18 років (сироти і студенти стаціонару до 23 років); діти з інвалідністю, якщо інвалідність встановлена до повноліття; чоловік/дружина чи батьки, якщо вони досягли пенсійного віку або мають інвалідність; родичі, що не працюють і доглядають за дітьми померлого до 8 років. Мінімальна виплата становить 2361 грн, для дітей загиблих військовослужбовців від 6100 до 7800 грн. Для оформлення найкраще звернутися особисто у будь-який сервісний центр ПФУ незалежно від місця реєстрації. Там також допоможуть підготувати необхідний пакет документів.

Яка найбільша пенсія в Україні і яким чином її можна заробити?

За інформацією ПФУ, найбільша пенсія в Україні становить 390 тисяч (!) гривень на місяць. Її отримує суддя Верховного Суду у відставці. Варто уточнити: юридично це не "пенсія", а "щомісячне довічне грошове утримання судді", тому на нього не поширюється ліміт пенсії у 23610 грн. Тобто маємо законний ліміт для більшості громадян і спеціальні виплати для окремих категорій. Не лише суддів, а, наприклад, прокурорів, чиї пенсії можуть сягати сотень тисяч гривень, найвища з них – 219 тисяч грн на місяць. Хоч для прокурорів діє ліміт пенсій, багато хто з них через суди добився перерахунку без обмежень, бо є рішення Конституційного Суду України, який визнав обмеження максимальної пенсії незаконним.

Єдина можливість для пересічних громадян отримати понад 23610 грн пенсії (якщо вам нараховано) – це рішення суду. Щоб заробити пенсію вищу за максимальну, потрібно мати офіційну зарплату, яка сягає сотні тисяч гривень. Такі заробітки у топ-менеджерів великих компаній, прокурорів, народних депутатів. У висококваліфікованих фахівців – це IT, будівельники, водії–далекобійники тощо зарплати також можуть перевищувати 100 тис. грн. Але такі люди здебільшого отримують їх "у конвертах", не платячи внесків до ПФУ, тому розраховувати на високі пенсії вони не можуть.