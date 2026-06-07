Три роки після підриву Каховської ГЕС: який вигляд має унікальний Великий Луг (відео)

Попри ризик ворожих дронів: українські вчені прорвалися на дно Каховського водосховища і зафіксували диво / © ТСН

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Дно Каховського водосховища тепер стало каховським лісом. Минуло рівно три роки відтоді, як росіяни підірвали Каховську ГЕС і вчинили один із найбільших екоцидів планети. Але сталось диво.

Про це йдеться у сюжеті ТСН. Тижня.

Ми уважно стежимо за тим, що відбувається на спустошених землях усі ці роки. Зокрема, завдяки нашим сміливим науковцям з Української природоохоронної групи. Вони від перших днів після підриву дамби, по кілька разів на рік, попри ризик стати ціллю російських дронів, документують і фіксують усі зміни.

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Прямо на місці катастрофи. І попри трагічні наслідки для усього живого — тепер бачать там це смарагдове море.

Восени 2023-го на цьому розтрісканому дні були ідеальні погодні умови для росту невеликих паростків.

А вже влітку 2024-го там вигнались верби і тополі. Заввишки — до двох метрів. Наступного, 2025-го наші науковці побачили там справжній заплавний ліс із деревами до семи метрів.

Але відродження природи не спинити. Науковці повернулися із експедиції буквально кілька тижнів тому. І кажуть — ріст лісу трішки уповільнився. Але найбільші екземпляри дотягнутися вже до 9-ти метрів.

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Там формується нова екосистема. З комахами, дикими кабанами, косулями. Бачили навіть тхорів! Ну а ось ці звуки — те, що почули і записали наші дослідники. Це суміш співу сотень наших солов’їв — і віддалені звуки дронів.

«Коли це один соловей, це коли це два — це гарно. Але коли це сотні — просто вражає. Наші колеги орнітологи визначили, що це 2 види солов’їв: соловейко східний і соловейко західний. І так символічно що вони зустрілись саме там, на цій багатющій території», — каже докторка біологічних наук, провідна наукова співробітниця Інституту ботаніки імені М. Г. Холодного НАН України та співзасновниця Української природоохоронної групи Анна Куземко.

Ще одні кадри, відзняті з дрона, де на заході сонця летять птахи над найбільшим самонасіяним лісом Європи, дають особливу надію.

Бо це доказ: наша земля має неймовірну здатність відроджуватися, навіть після катастрофічних потрясінь.

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Нині доступ до цих земель — обмежений. Увесь правий берег наші воїни стережуть через високий ризик переправи російських ДРГ.

Нагадаємо, 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську ГЕС.

За підрахунками України та ООН, руйнування дамби Каховської ГЕС завдало Україні збитків на майже $14 мільярдів. В зоні підтоплення опинились 80 населених пунктів Херсонщини.

Віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба заявляв, що реальна кількість жертв від підриву російськими окупантами Каховської ГЕС залишається невідомою.

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Раніше, про те, що зараз відбувається у Великому Лузі, сайту ТСН.ua розповів Олексій Василюк, голова правління громадської організації «Українська природоохоронна група», який вперше тут побував.

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