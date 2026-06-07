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Три роки після підриву Каховської ГЕС: який вигляд має унікальний Великий Луг (відео)
Колишнє дно Каховського водосховища перетворилося на гігантський ліс: 9-метрові дерева, дикі звірі та дивовижний спів сотень солов’їв, який лунає впереміш із гудінням фронтових дронів.
Дно Каховського водосховища тепер стало каховським лісом. Минуло рівно три роки відтоді, як росіяни підірвали Каховську ГЕС і вчинили один із найбільших екоцидів планети. Але сталось диво.
Про це йдеться у сюжеті ТСН. Тижня.
Ми уважно стежимо за тим, що відбувається на спустошених землях усі ці роки. Зокрема, завдяки нашим сміливим науковцям з Української природоохоронної групи. Вони від перших днів після підриву дамби, по кілька разів на рік, попри ризик стати ціллю російських дронів, документують і фіксують усі зміни.
Прямо на місці катастрофи. І попри трагічні наслідки для усього живого — тепер бачать там це смарагдове море.
Восени 2023-го на цьому розтрісканому дні були ідеальні погодні умови для росту невеликих паростків.
А вже влітку 2024-го там вигнались верби і тополі. Заввишки — до двох метрів. Наступного, 2025-го наші науковці побачили там справжній заплавний ліс із деревами до семи метрів.
Але відродження природи не спинити. Науковці повернулися із експедиції буквально кілька тижнів тому. І кажуть — ріст лісу трішки уповільнився. Але найбільші екземпляри дотягнутися вже до 9-ти метрів.
Там формується нова екосистема. З комахами, дикими кабанами, косулями. Бачили навіть тхорів! Ну а ось ці звуки — те, що почули і записали наші дослідники. Це суміш співу сотень наших солов’їв — і віддалені звуки дронів.
«Коли це один соловей, це коли це два — це гарно. Але коли це сотні — просто вражає. Наші колеги орнітологи визначили, що це 2 види солов’їв: соловейко східний і соловейко західний. І так символічно що вони зустрілись саме там, на цій багатющій території», — каже докторка біологічних наук, провідна наукова співробітниця Інституту ботаніки імені М. Г. Холодного НАН України та співзасновниця Української природоохоронної групи Анна Куземко.
Ще одні кадри, відзняті з дрона, де на заході сонця летять птахи над найбільшим самонасіяним лісом Європи, дають особливу надію.
Бо це доказ: наша земля має неймовірну здатність відроджуватися, навіть після катастрофічних потрясінь.
Нині доступ до цих земель — обмежений. Увесь правий берег наші воїни стережуть через високий ризик переправи російських ДРГ.
Нагадаємо, 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську ГЕС.
За підрахунками України та ООН, руйнування дамби Каховської ГЕС завдало Україні збитків на майже $14 мільярдів. В зоні підтоплення опинились 80 населених пунктів Херсонщини.
Віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба заявляв, що реальна кількість жертв від підриву російськими окупантами Каховської ГЕС залишається невідомою.
Раніше, про те, що зараз відбувається у Великому Лузі, сайту ТСН.ua розповів Олексій Василюк, голова правління громадської організації «Українська природоохоронна група», який вперше тут побував.