Три года после подрыва Каховской ГЭС: как выглядит уникальный Великий Луг (видео)

Несмотря риск вражеских дронов: украинские ученые прорвались на дно Каховского водохранилища и зафиксировали чудо / © ТСН

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Дно Каховского водохранилища теперь стало каховским лесом. Прошло ровно три года с тех пор, как россияне взорвали Каховскую ГЭС и совершили один из самых больших экоцидов планеты. Но случилось чудо.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Неделя.

Мы внимательно следим за происходящим на опустошенных землях все эти годы. В частности, благодаря нашим смелым ученым из Украинской природоохранной группы. Они с первых дней после подрыва дамбы, по несколько раз в год, несмотря на риск стать целью российских дронов, документируют и фиксируют все изменения.

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Прямо на месте катастрофы. И, несмотря на трагические последствия для всего живого, теперь видят там это изумрудное море.

Осенью 2023-го на этом растрескавшемся дне были идеальные погодные условия для роста небольших побегов.

А уже летом 2024-го там изгнались ивы и тополя. Высотой — до двух метров. В следующем, в 2025 году наши ученые увидели там настоящий пойменный лес с деревьями до семи метров.

Но возрождение природы не остановить. Ученые вернулись из экспедиции буквально несколько недель назад. И говорят — рост леса немного замедлился. Но самые большие экземпляры дотянутся уже до 9 метров.

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Там формируется новенькая экосистема. С насекомыми, дикими кабанами, косулями. Видели даже хорьков! Ну а вот эти звуки — то, что услышали и записали наши исследователи. Это смесь пения сотен наших соловьев — и отдаленные звуки дронов.

«Когда это один соловей, это когда это два — это хорошо. Но когда это сотни — просто поражает. Наши коллеги орнитологи определили, что это 2 вида соловьев: соловей восточный и соловей западный. И так символично, что они встретились именно там, на этой богатейшей территории», — говорит доктор биологических наук, ведущая научная сотрудница Института ботаники имени М. Г. Холодного НАН Украины и соучредительница Украинской природоохранной группы Анна Куземко.

Еще одни кадры, снятые с дрона, где на закате летят птицы над самым самосеянным лесом Европы, дают особую надежду.

Ибо это доказательство: наша земля обладает невероятной способностью возрождаться даже после катастрофических потрясений.

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В настоящее время доступ к этим землям ограничен. Весь правый берег наши воины охраняют из-за высокого риска переправы российских ДРГ.

Напомним, 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС.

По подсчетам Украины и ООН, разрушение дамбы Каховской ГЭС нанесло Украине ущерб почти на $14 миллиардов. В зоне подтопления оказались 80 населённых пунктов Херсонщины.

Вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба заявлял, что реальное количество жертв от подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС остается неизвестным.

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Ранее, о том, что сейчас происходит в Великом Луге, сайту ТСН.ua рассказал Алексей Василюк, председатель правления общественной организации «Украинская природоохранная группа», впервые побывавший здесь.

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