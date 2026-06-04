Росіяни дронами та ракетами атакували одну із областей України: спалахнули сильні пожежі (відео)

Наслідки російських ударів / © ТСН

Реклама

Російські окупаційні війська завдали чергового масованого та підступного комбінованого удару по Дніпропетровщині. Під ударом ворожих балістичних ракет та ударних безпілотників опинився Дніпровський район, саме передмістя Дніпра, а також місто Павлоград.

Ворог застосував цинічну тактику повторних ударів по екстрених службах та цілеспрямовано нищив цивільні продуктові й логістичні хаби. Масштабна пожежа на цивільних об'єктах вирує й досі.

На місці російського терору працює кореспондентка ТСН Анастасія Невірна.

Реклама

Війна в Україні: Росія атакувала передмістя Дніпра

Ракетно-дронова атака на Дніпровський район розпочалася ще по обіді напередодні і тривала по суті до пізньої ночі. Російські окупанти кількома послідовними хвилями спрямовували свої ударні безпілотники на цивільну інфраструктуру — під ударом опинилися великі склади з продуктами харчування відомої торговельної мережі та приміщення національної логістичної компанії.

Одразу після перших потужних вибухів у небо здійнявся гігантський стовп чорного диму, а полум'я почало стрімко охоплювати все більшу територію. Проте приборкувати вогняну стихію рятувальникам ДСНС доводилося в екстремальних і смертельно небезпечних умовах. Росіяни влаштували справжнє полювання на вогнеборців: нові БпЛА безперервно летіли в цей самий район на повторні удари, змушуючи гасити пожежу з перервами на безпеку. Коли загроза з неба трохи відступала, над ліквідацією займання одночасно працювали понад сотню рятувальників та 40 одиниць спеціальної техніки. У Мережі вже з’явилися драматичні кадри моменту прильоту по складах та самовідданої роботи бійців ДСНС. Пожежу у передмісті Дніпра десятки підрозділів продовжують приборкувати й дотепер.

Підлий удар балістики по рятувальниках: інтервал у 40 хвилин

Одночасно з нальотами безпілотників російська армія випустила по Дніпропетровщині важкі балістичні ракети. Окупанти здійснили два удари в одну й ту саму локацію з продуманим інтервалом у 40 хвилин. Ворог діяв навмисно: друга ракета прилетіла саме тоді, коли на місце першого прильоту прибули медики, поліцейські та екстрені служби ДСНС для ліквідації наслідків та порятунку людей.

Внаслідок цього цинічного подвійного удару поранення дістали восьмеро людей. Станом на ранок семеро постраждалих перебувають на лікарняних ліжках, стан трьох із них медики оцінюють як тяжкий.

Реклама

Нічний терор Павлограда: влучання у п'ятиповерхівку

Ближче до ночі, близько 23:00, під ворожим ударом опинився і Павлоград. Росіяни спрямували ударний безпілотник просто на житловий квартал міста. Ворожий дрон поцілив у житлову п'ятиповерхівку, спричинивши серйозні руйнування та пожежу.

Внаслідок нічного прильоту у Павлограді травмовано двох мирних мешканців: 45-річного чоловіка та літню жінку віком 75 років. На щастя, за оцінками лікарів, їхні поранення не є тяжкими. Крім понівеченого будинку, у дворі вщент згоріли 4 автомобілі, ще 4 транспортні засоби сильно пошкоджені уламками та вибуховою хвилею. Також у місті суттєво побито місцеве підприємство та об'єкти критичної інфраструктури. Наразі на всіх локаціях прильотів тривають ліквідаційні та слідчі роботи.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: НАЖИВО З ЕПІЦЕНТРУ ВЛУЧЕННЯ! ДНІПРО ПАЛАЄ ДОСІ!

Новини партнерів