Символ, що переміг систему: історія найбільшої скульптури Європи, яка святкує ювілей під час великої війни

Монумент «Батьківщина-мати» / © КМДА

Її видно майже з усіх куточків столиці. Від самого початку створення комусь вона не подобалася, хтось нею захоплювався. Для когось вона була монументом радянської ідеології, а для когось стала символом свободи та незламності. Монумент «Батьківщина-мати» святкує свій 45-річний ювілей.

Про історію створення, заміну символів та нове життя музею — у матеріалі кореспондента ТСН Івана Воробйова.

Найбільша в Європі скульптура: у чому її унікальність

«Батьківщина-мати» — найбільша монументальна скульптура Європи, її висота сягає 102 метрів. Комплекс відкрили у 1981 році, хоча планували встигнути до 35-річчя завершення Другої світової війни, проте роботи затягнулися на рік.

Це перша у світі суцільно зварена металева конструкція, де кожен шов оброблений вручну. Для її зведення спроєктували спеціальний будівельний кран, а заради спорудження змінювали ландшафт печерських пагорбів. На відкритті були тисячі киян, а урочисту церемонію очолював тодішній генсек Брежнєв.

Оксана Яковенко, хранителька фондів музею: «Це будувався символ радянської ідеології, він викладав міф „великої вітчизняної війни“, перемогу в якій здобув саме Радянський союз».

Від «Великої вітчизняної» до боротьби за незалежність

Із початком російсько-української війни експозиція музею, що розташований у підніжжі монумента, кардинально змінилася. Тепер зали розвінчують радянські міфи та розповідають про реальний внесок України у перемогу над нацизмом і сучасну боротьбу проти РФ.

Музей став одним із перших, хто відновив роботу після деокупації Київщини. Вже у травні 2022 року тут відкрили виставку про сучасну російсько-українську війну.

Тризуб та переосмислення: як монумент став «Україною-матір’ю»

У 2023 році радянський герб на щиті нарешті замінили на український Тризуб. Це не лише змінило зовнішній вигляд, а й розірвало кайдани, що прив’язували Україну до радянського минулого. Того ж року вчена рада музею ухвалила рішення перейменувати монумент на «Україна-мати» (рішення чекає на офіційне затвердження).

Для сучасних киян та відвідувачів це вже не просто пам’ятник:

«Це як оберіг України, символ свободи».

«Символ незламності та стійкості українців».

Музей під обстрілами та зустрічі з героями

Російська агресія не оминула і цей комплекс. У лютому цього року під час атаки «шахедів» уламки впали на територію музею, вибухова хвиля вибила вікна у залі Слави. Проте музей не припинив роботу.

Сьогодні тут регулярно проводять зустрічі курсантів військових інститутів із героями сучасної війни. Герой України Василь Бурмеч, мотивуючи майбутніх офіцерів, наголошує: «Дуже важливо навчати молодь, бути для них прикладом. Це наше майбутнє, наша Україна, яку ми будуємо».

У планах музейників — відкриття на території ще двох експозицій: музею військових технологій та музею радянської й російської пропаганди. Попри війну, до величного монумента щодня приходять сотні людей, щоб відчути силу українського духу.

