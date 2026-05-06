Воїн ЗСУ "Борода" пробув на позиціях 122 днів: він шокував зізнанням
6 травня Україна відзначає День піхоти. Читайте вражаючу історію піхотинця Влада «Бороди», який провів на позиції 122 дні без зв’язку та цивілізації.
Вони — першими приймають бій, бачать ворога в обличчя, і серед них — найбільші втрати. В Україні сьогодні, 6 травня, відзначають День піхоти — так званого «живого щита» країни. Останні роки довели, що українські піхотинці можуть тримати позиції за будь-яких умов.
Кореспондентка ТСН Мар’яна Бухан поспілкувалася з бійцем 56-ї окремої мотопіхотної бригади, який провів на передовій понад чотири місяці безперервно.
Від добровольця до загартованого піхотинця
Владу на псевдо «Борода» 28 років. Чотири з них він провів на війні.
Рішення піти до військкомату прийняв у перші дні повномасштабного вторгнення: «Почалась війна і думаю, потрібно зробити внесок в цю справу».
За час служби «Борода» пройшов десятки виходів на «нуль» та отримав два поранення. Війна навчила його приймати рішення миттєво — навіть у коханні. Побачивши майбутню дружину в TikTok наприкінці 2022-го, він зробив їй пропозицію вже під час першої зустрічі через місяць листування.
122 дні в «клітці»: як вижити без цивілізації
Найважчим випробуванням став вихід на позицію на Донбасі, який мав тривати тиждень, а затягнувся на 122 дні. Четверо побратимів мали непомітно стежити за пересуванням техніки окупантів.
Понад чотири місяці бійці жили без телефону, інтернету та книжок. Їхні будні складалися з:
Змін по 4 години: один одного міняли цілодобово.
Саморобних розваг: грали в карти, вирізані з коробок від сухпайків.
Видобутку води: іноді доводилося пити дощову воду. «Двадцять пляшок дощової води — це ми пірували», — згадує боєць.
Доставки дронами: побратими скидали з неба їжу, набої та навіть чисті шкарпетки.
Бої та повернення
За три місяці ворог виявив позицію і почав «жорстко довбити» дронами. В одному з боїв Влад втратив побратима. Коли через 122 дні екіпаж нарешті вийшов до цивілізації, хлопці спочатку ніяковіли від тиші, необмеженої води та можливості просто виспатися.
Зараз «Борода» навчається на сержанта і займається підготовкою людей. Попри свій героїзм, він чесно зізнається: повторити такий досвід не хотів би. «Морально більше не готовий до цього всього… страх більше з’явився», — підсумовує піхотинець.
