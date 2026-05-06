Ексклюзив ТСН
238
2 хв

Воїн ЗСУ "Борода" пробув на позиціях 122 днів: він шокував зізнанням

6 травня Україна відзначає День піхоти. Читайте вражаючу історію піхотинця Влада «Бороди», який провів на позиції 122 дні без зв’язку та цивілізації.

Мар`яна Бухан
"Борода"

"Борода" / © ТСН

Вони — першими приймають бій, бачать ворога в обличчя, і серед них — найбільші втрати. В Україні сьогодні, 6 травня, відзначають День піхоти — так званого «живого щита» країни. Останні роки довели, що українські піхотинці можуть тримати позиції за будь-яких умов.

Кореспондентка ТСН Мар’яна Бухан поспілкувалася з бійцем 56-ї окремої мотопіхотної бригади, який провів на передовій понад чотири місяці безперервно.

Від добровольця до загартованого піхотинця

Владу на псевдо «Борода» 28 років. Чотири з них він провів на війні.

Рішення піти до військкомату прийняв у перші дні повномасштабного вторгнення: «Почалась війна і думаю, потрібно зробити внесок в цю справу».

За час служби «Борода» пройшов десятки виходів на «нуль» та отримав два поранення. Війна навчила його приймати рішення миттєво — навіть у коханні. Побачивши майбутню дружину в TikTok наприкінці 2022-го, він зробив їй пропозицію вже під час першої зустрічі через місяць листування.

"Борода" / © ТСН

"Борода" / © ТСН

122 дні в «клітці»: як вижити без цивілізації

Найважчим випробуванням став вихід на позицію на Донбасі, який мав тривати тиждень, а затягнувся на 122 дні. Четверо побратимів мали непомітно стежити за пересуванням техніки окупантів.

Понад чотири місяці бійці жили без телефону, інтернету та книжок. Їхні будні складалися з:

  • Змін по 4 години: один одного міняли цілодобово.

  • Саморобних розваг: грали в карти, вирізані з коробок від сухпайків.

  • Видобутку води: іноді доводилося пити дощову воду. «Двадцять пляшок дощової води — це ми пірували», — згадує боєць.

  • Доставки дронами: побратими скидали з неба їжу, набої та навіть чисті шкарпетки.

Бої та повернення

За три місяці ворог виявив позицію і почав «жорстко довбити» дронами. В одному з боїв Влад втратив побратима. Коли через 122 дні екіпаж нарешті вийшов до цивілізації, хлопці спочатку ніяковіли від тиші, необмеженої води та можливості просто виспатися.

Зараз «Борода» навчається на сержанта і займається підготовкою людей. Попри свій героїзм, він чесно зізнається: повторити такий досвід не хотів би. «Морально більше не готовий до цього всього… страх більше з’явився», — підсумовує піхотинець.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: БЕЗ ВОДИ і ЗВ'ЯЗКУ! 4 ПІХОТИНЦІ МІСЯЦЯМИ ТРИМАЛИ ПОЗИЦІЮ і ВОРОГ їх НАВІТЬ НЕ ПОМІЧАВ!

