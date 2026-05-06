Курс валют на 7 травня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Гроші / © ТСН.ua

Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 7 травня.

Порівняно з попереднім днем вартість долара США знизилася на 11 копійок та становить 43,85 гривні. Змінилися й показники євро (додав 22 копійок) та злотого (зріс на 11 копійок).

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США — 43,85 (-11 коп.)

Курс євро

1 євро — 51,61 (+22 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 12,19 (+11 коп.)

Раніше ми писали про те, у якій валюті краще зберігати гроші. Передовсім експерти радять диверсифікувати заощадження: частину тримати у гривні (зокрема в ОВДП із дохідністю близько 14%), а решту — в доларах і євро. Валюта зараз дає низький прибуток, але її варто купувати під час просідання курсу та не продавати без потреби. Оптимально формувати портфель у пропорції приблизно третина гривня, третина долар і третина — євро.

