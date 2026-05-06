Понад 10 тисяч цілей за місяць: у СБУ показали приголомшливу статистику роботи спецназу (відео)

Альфа СБУ / © СБУ

У квітні Центр спеціальних операцій «Альфа» СБУ став одним із найефективніших підрозділів Сил оборони України за кількістю уражених цілей за допомогою безпілотних систем. Спецпідрозділ утримує лідерство в цьому напрямку другий місяць поспіль.

Про це повідомили у СБУ.

Статистика втрат РФ

Згідно з оприлюдненими показниками, бійці «Альфи» посідають перші позиції за декількома ключовими напрямками ураження: засоби ППО та РЛС, танки, безпілотники («крила»), авто- і мототранспорт, а також жива сила противника.

За квітень спецпризначенці СБУ знешкодили понад 10 000 російських піхотинців. Окрім того, до списку підтверджених цілей увійшло 10 518 одиниць техніки та об’єктів (7 649 знищено, 2 869 пошкоджено), зокрема:

Авіація та ППО: 2 літаки (Су-30 та Міг-29), 29 засобів ППО та 21 РЛС.

Бронетехніка та артилерія : 69 одиниць бронетехніки (включно з 23 танками), 97 артсистем і САУ та 16 РСЗВ.

БпЛА та зв’язок : 4 204 безпілотники та 1 427 засобів спостереження і зв’язку.

Логістика та укріплення: 1 138 легкових авто, 605 одиниць мототранспорту, 287 вантажівок та 1 556 фортифікаційних споруд.

Тимчасовий виконувач обов’язків Голови СБУ Євгеній Хмара пов’язує такі результати із системним підходом до ведення бойових дій.

«Ефективність „Альфи“ СБУ на полі бою — це наслідок чіткої системи, дисципліни та постійного розвитку спецпідрозділу. Наші бійці завжди працюють на результат, де кожна дія має значення і кожна операція доводиться до кінця. Ворог намагається тиснути кількістю, ми — робимо ставку на точність, швидкість рішень і технологічну перевагу. Саме це дозволяє утримувати ініціативу і послідовно знижувати військовий потенціал окупантів», — зазначив Євгеній Хмара.

Водночас спецпідрозділ продовжує набір нових фахівців. Усі охочі можуть приєднатися до лав «Альфи» та подати заявку через анкету на сайті alfa.ssu.gov.ua або звернутися за коротким номером 4444.

