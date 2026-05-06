"Двічі зупинялося серце": жінка ледь не померла через хантавірус і поділилась пережитим

Хантавірусний синдром може вбити людину за лічені дні, а смертність сягає 40%. Жінка, яка дивом вижила після контакту з гризунами, поділилася спогадами та назвала три специфічні симптоми хантавірусу, які не можна ігнорувати.

Про це пише LadBible.

Розповідь жінки, яка пережила хантавірус

Деббі Зіпперіан із Монтани (США), яка змогла пережити хантавірусний кардіопульмональний синдром (HPS) після всього «п’яти хвилин» контакту, розповіла про три основні симптоми, з яких почалося захворювання.

2011 року жінка зайшла до старого курника на своєму ранчо, щоб забрати миски для котячої їжі. Вона провела там менше п’яти хвилин, але цього виявилося достатньо, щоб вдихнути пил, забруднений випорожненнями гризунів, які переносили вірус.

«Моє обличчя було зовсім поруч із цим», — згадувала Зіпперіан в інтерв’ю.

Приблизно через тиждень у неї проявилися три ключові симптоми:

сильна виснаженість, гострий біль у шиї, біль у спині.

Після кількох звернень до лікарів жінці зрештою встановили діагноз HPS.

На той момент її стан уже був украй важким: під час перебування в лікарні Зіпперіан переживала галюцинації, сплутаність свідомості та дихальну недостатність.

«У мене двічі зупинялося серце», — розповіла жінка, додавши, що медикам було складно підключити її до апарата штучної вентиляції легень через сильний стрес і проблеми із седацією.

Покійний чоловік Зіпперіан пізніше розповів, що жінку довелося фіксувати, оскільки вона поводилася «істерично, як скажена рись».

Деббі опритомніла лише через тиждень перебування в лікарні та зазначила, що думки про сина Ваєтта допомогли їй вижити.

Втім, хвороба залишила серйозні наслідки — ураження хребта та нервової системи. Жінці довелося заново вчитися ходити, а також вона тривалий час мала труднощі з пам’яттю та концентрацією.

Хантавірус — що це

Хантавірус — це група вірусів, переносниками яких є миші та щури. Зараження відбувається через контакт із їхніми випорожненнями або сечею.

За інформацією Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), перші прояви хвороби зазвичай виникають через 2 — 4 тижні після інфікування, хоча інколи можуть з’явитися вже через тиждень або навіть через вісім.

Найчастіше американські різновиди вірусу спричиняють хантавірусний кардіопульмональний синдром (HCPS), який уражає серце та легені. ВООЗ зазначає, що рівень смертності становить від 20% до 40%.

Ця інформація з’явилася на тлі повідомлень про три летальні випадки, пов’язані зі спалахом, який пов’язують із нідерландським круїзним судном.

Симптоми хантавірусу

За даними ВООЗ, хантавірус може викликати два небезпечні для життя синдроми: хантавірусний кардіопульмональний синдром (HCPS) та геморагічну гарячку з нирковим синдромом (HFRS).

Ранні симптоми HCPS (ураження легень) проявляються через 1 — 8 тижнів після зараження і включають:

втому,

підвищену температуру,

біль у м’язах,

головний біль,

запаморочення,

озноб,

нудоту та блювання,

діарею.

Пізніше можуть з’явитися:

кашель,

задишка,

відчуття стиснення в грудях.

Ранні симптоми HFRS (ураження нирок) виникають через 1 — 2 тижні після зараження і включають:

сильний головний біль,

біль у спині,

біль у животі,

підвищену температуру або озноб,

нудоту,

погіршення зору.

Пізні прояви:

зниження артеріального тиску,

внутрішні кровотечі,

гостра ниркова недостатність.

Спалах хантавірусу на круїзному лайнері — що відомо

Нагадаємо, на круїзному лайнері MV Hondius в Атлантиці стався спалах хантавірусу, що забрав життя трьох людей, серед яких двоє громадян Нідерландів. За даними ВООЗ, на борту підтверджено один випадок інфікування та ще п’ять імовірних; один пасажир перебуває в реанімації у ПАР. Судно прямувало з Аргентини до Кабо-Верде. Фахівці попереджають про можливе зростання кількості хворих через тривалий інкубаційний період вірусу, який зазвичай передається від гризунів.

