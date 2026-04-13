Вибори в Угорщині: що означає перемога партії Мадяра та чи зміниться ставлення Будапешта до України

В Угорщині позиційна партія «Тиса» Петера Мадяра здобуває 138 місць в парламенті — це результати підрахунку майже 100 відсотків голосів. 16-річному правлінню Віктора Орбана — відкрито орієнтованого на Москву — прийшов кінець.

Як партія Орбана робила з України ворога під час виборів

Угорці ще не знали, як точно зватимуть їхнього наступного прем’єр-міністра, але вже вивчили ім’я Володимира Зеленського. Фотографія українського президента була буквально на кожному стовпі, а лідер партії «Фідес» прем’єр-міністр Орбан лякав виборців, що в разі його програшу до Угорщини перекинеться війна, а угорські чоловіки будуть гинути за Україну. Когось у цьому вдалося переконати, однак багато людей добре розуміли — це пропаганда.

«Мені дуже шкода того, що Угорщина робить щодо України в останні роки. Мені дуже соромно через те, що, наприклад, по всій країні розвішані плакати з обличчям Зеленського в такому негативному контексті. Я вважаю, це жахливо. Тож мені шкода, бо я співчуваю і вболіваю за Україну», — каже мешканка Будапешта.

Історична ніч у Будапешті

Після рекордної явки угорці стежили за підрахунком голосів. Округ за округом ставало зрозуміло — Мадяр виграє. Коли перемога стала явною, Віктор Орбан подзвонив конкуренту і привітав із перемогою. Це зняло побоювання, що він не визнає поразку.

На вулиці Будапешта висипали десятки тисяч людей. Мадяра зустрічали як героя.

«Це найщасливіший день за останні 16 років. Ми зараз зможемо перегорнути цю сторінку і почати щось нове», — кажуть люди на вулицях.

Новий партнер для України

Петер Мадяр обіцяє відновити конструктивний діалог із Євросоюзом і розслідувати корупційні зловживання та російські зв’язки. Україна матиме партнера, який не діятиме за вказівками Москви.

«Його підхід буде орієнтуватися на інтереси Угорщини, а не Росії. І це вже буде значна зміна. Він також матиме справу з існуючими конфліктами, але не буде їх використовувати у політичних цілях. Ймовірно, його підхід буде більш кооперативним. Його майбутня команда налаштована на діалог, зокрема щодо питання національних меншин», - каже Жужанна Веґ, політологиня Німецького фонду Маршала.

Петер Мадяр пообіцяв прихильникам перезавантажити Угорщину швидко і мирним шляхом, закликавши Віктора Орбана піти у відставку негайно.

