Анна Неплях зізналась у стосунках з жінками і назвала ім'я співачки, з якою хотіла закрутити роман

Переможниця конкурсу "Міс Україна Всесвіт-2021" Анна Неплях зізналась у стосунках із жінками.

Модель чесно розповіла, що є бісексуальною. Ба більше, в Анни було чимало стосунків із жінками. На проєкті "Nabari" блогерка говорить, що любить дівчат молодих, але останній її обраниці було 38 років. За словами Анни Неплях, їй подобаються веселі та чуттєві партнерки.

"Я бісексуальна. У мене були стосунки з жінками. Я можу уявити себе з жінкою. Для жінка - чим молодша, тим краще. Хоча остання моя жінка – їй було 38 років. У мене було достатньо жінок. Я дуже люблю чуттєвих, прикольних, веселих, живих", - поділилась блогерка.

Також Анна Неплях оцінила українських співачок. Модель говорить, що вважає однією з найсексуальніших виконавець – це Анну Трінчер. Ба більше, Неплях не проти була б побудувати з нею стосунки, проте артистка є гетеросексуальною.

"Аня Трінчер – це моя нереалізована сексуальна фантазія. У неї дуже багато сексуальної енергії. Мені подобається, як вона дивується, як радіє простим речам, як вона відчуває. Вона дуже сексуальна. Вона – 10 з 10", - поділилась Неплях.

