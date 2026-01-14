ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1056
Час на прочитання
1 хв

Анна Неплях зізналась у стосунках з жінками і назвала ім'я співачки, з якою хотіла закрутити роман

Знаменитість відверто розповіла про свою бісексуальність.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Анна Неплях

Анна Неплях / © instagram.com/neplyah

Переможниця конкурсу "Міс Україна Всесвіт-2021" Анна Неплях зізналась у стосунках із жінками.

Модель чесно розповіла, що є бісексуальною. Ба більше, в Анни було чимало стосунків із жінками. На проєкті "Nabari" блогерка говорить, що любить дівчат молодих, але останній її обраниці було 38 років. За словами Анни Неплях, їй подобаються веселі та чуттєві партнерки.

"Я бісексуальна. У мене були стосунки з жінками. Я можу уявити себе з жінкою. Для жінка - чим молодша, тим краще. Хоча остання моя жінка – їй було 38 років. У мене було достатньо жінок. Я дуже люблю чуттєвих, прикольних, веселих, живих", - поділилась блогерка.

Анна Неплях / © instagram.com/neplyah

Анна Неплях / © instagram.com/neplyah

Також Анна Неплях оцінила українських співачок. Модель говорить, що вважає однією з найсексуальніших виконавець – це Анну Трінчер. Ба більше, Неплях не проти була б побудувати з нею стосунки, проте артистка є гетеросексуальною.

"Аня Трінчер – це моя нереалізована сексуальна фантазія. У неї дуже багато сексуальної енергії. Мені подобається, як вона дивується, як радіє простим речам, як вона відчуває. Вона дуже сексуальна. Вона – 10 з 10", - поділилась Неплях.

Анна Трінчер / © instagram.com/annatrincher_official

Анна Трінчер / © instagram.com/annatrincher_official

Нагадаємо, нещодавно лідерка гурту Go_A Катерина Павленко розсекретила свої стосунки. Також артистка зізналась, скільки вже триває її роман.

Дата публікації
Кількість переглядів
1056
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie