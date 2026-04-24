Анна Саліванчук показалась з 10-річним сином у лікарні і розкрила його діагноз: "Імунітет падає"

Анна Саліванчук із сином Глібом / © instagram.com/salivanchuk.anna

Українська акторка Анна Саліванчук показалась з 10-річним сином Глібом у лікарні.

У своєму Instagram артистка поділилась, що підліток занедужав, тож вона звернулась за допомогою до лікарів. Виявилось, у хлопчика пневмонія, і йому приписали лікування антибіотиками. Знаменитість це неабияк засмучує, адже чотири місяці тому Гліб страждав від пневмонії.

Акторка говорить, що в її сина наразі слабший імунітет. Річ у тім, що в Гліба перехідний вік. Тож, його організм більш сконцентрований на розвитку фізичного та статевого дозрівання. Анна Саліванчук звернулась до матусь, у яких теж діти з перехідним віком, та закликала ретельно стежити за їхнім здоров'ям, навіть якщо нічого не турбує.

"Пневмонія, знову антибіотики… Чотири місяці тому була пневмонія. Чому таке трапляється у підлітків 10-14 років: зараз гормональний ріст і вся сила йде на розвиток фізичного та статевого дозрівання, імунітет падає. Обов'язково, коли дитина абсолютно здорова, здати посіви і зрозуміти, чи живе щось в організмі", - зазначила артистка.

Зазначимо, Анна Саліванчук виховує двох синів – Гліба та Микиту. Батько дітей артистки – нардеп Олександр Божков. Подружжя розлучилось 2023 року. Після розриву вони взагалі не спілкуються та жодним чином не підтримують зв'язок.

