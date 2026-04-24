Ірина Білик приголомшила відвертістю про дієти й недосконалість та показала рідкісні дитячі фото

Ірина Білик

Співачка Ірина Білик поділилася архівними фото та відверто розповіла про самооцінку, дієти й внутрішні діалоги.

Українська артистка виклала серію чорно-білих кадрів зі свого дитинства і несподівано заговорила про речі, які зазвичай залишаються «за кадром». На світлинах — маленька Ірина з лялькою, на прогулянці та з морозивом у руках. Саме ці прості моменти підштовхнули її до порівнянь із сьогоденням. Артистка зізнається: колись усе було природніше — і бажання, і радощі. Тепер же навіть задоволення часто підпорядковується правилам.

«Ми ж колись були максимально простими. Хотіли — їли. Подобалося — робили. Не подобалося — не змушували себе. А що зараз? Навіть задоволення іноді „за графіком“», — поділилася Ірина Білик.

У підписах до архівних фото співачка веде своєрідний діалог із собою — дорослою і тією маленькою дівчинкою, яка ще не знала про вимоги світу. Вона ніби відповідає на власні сумніви словами підтримки, яких часто бракує в реальному житті. У цих коротких фразах — і втома, і сила, і спроба прийняти себе без умов.

«Я завжди дуже сильна… навіть коли не хочу нею бути — Ти молодець, я пишаюся тобою і завжди поруч», — зазначає в дописі Ірина.

Ірина Білик / © instagram.com/bilyk_iryna

«Зараз усім потрібен лише галас… хайп, драма, чуже особисте життя, а я хочу про добре і вічне — Говори. Ті, кому потрібно, почують», — ділиться співачка на другому фото.

Ірина Білик / © instagram.com/bilyk_iryna

«Знову відчуття, що я недосконала — А для кого? Для мене ти завжди найкраща, і я люблю тебе», — звертається до себе Білик.

Ірина Білик / © instagram.com/bilyk_iryna

Окремо артистка торкнулася теми контролю над тілом і харчуванням — зізналася, що постійні обмеження виснажують. Вона ставить під сумнів нав’язані стандарти і пропонує простішу формулу щастя — без крайнощів і тиску.

«Завжди стеж за харчуванням, „тримай“ дієти… так набридає… А давай просто смачно поїмо і будемо щасливими?».

Ірина Білик / © instagram.com/bilyk_iryna

