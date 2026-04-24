Гламур
192
2 хв

Ірина Білик приголомшила відвертістю про дієти й недосконалість та показала рідкісні дитячі фото

Співачка відверто заговорила про себе та втому від обмежень.

Анастасія Гребешко
Ірина Білик

Ірина Білик

Співачка Ірина Білик поділилася архівними фото та відверто розповіла про самооцінку, дієти й внутрішні діалоги.

Українська артистка виклала серію чорно-білих кадрів зі свого дитинства і несподівано заговорила про речі, які зазвичай залишаються «за кадром». На світлинах — маленька Ірина з лялькою, на прогулянці та з морозивом у руках. Саме ці прості моменти підштовхнули її до порівнянь із сьогоденням. Артистка зізнається: колись усе було природніше — і бажання, і радощі. Тепер же навіть задоволення часто підпорядковується правилам.

«Ми ж колись були максимально простими. Хотіли — їли. Подобалося — робили. Не подобалося — не змушували себе. А що зараз? Навіть задоволення іноді „за графіком“», — поділилася Ірина Білик.

У підписах до архівних фото співачка веде своєрідний діалог із собою — дорослою і тією маленькою дівчинкою, яка ще не знала про вимоги світу. Вона ніби відповідає на власні сумніви словами підтримки, яких часто бракує в реальному житті. У цих коротких фразах — і втома, і сила, і спроба прийняти себе без умов.

«Я завжди дуже сильна… навіть коли не хочу нею бути — Ти молодець, я пишаюся тобою і завжди поруч», — зазначає в дописі Ірина.

Ірина Білик / © instagram.com/bilyk_iryna

Ірина Білик / © instagram.com/bilyk_iryna

«Зараз усім потрібен лише галас… хайп, драма, чуже особисте життя, а я хочу про добре і вічне — Говори. Ті, кому потрібно, почують», — ділиться співачка на другому фото.

Ірина Білик / © instagram.com/bilyk_iryna

Ірина Білик / © instagram.com/bilyk_iryna

«Знову відчуття, що я недосконала — А для кого? Для мене ти завжди найкраща, і я люблю тебе», — звертається до себе Білик.

Ірина Білик / © instagram.com/bilyk_iryna

Ірина Білик / © instagram.com/bilyk_iryna

Окремо артистка торкнулася теми контролю над тілом і харчуванням — зізналася, що постійні обмеження виснажують. Вона ставить під сумнів нав’язані стандарти і пропонує простішу формулу щастя — без крайнощів і тиску.

«Завжди стеж за харчуванням, „тримай“ дієти… так набридає… А давай просто смачно поїмо і будемо щасливими?».

Ірина Білик / © instagram.com/bilyk_iryna

Ірина Білик / © instagram.com/bilyk_iryna

Нагадаємо, нещодавно 56-річна Ірина Білик показала пікантне фото з сауни та спровокувала бурхливу реакцію.

