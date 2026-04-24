Таїсія Повалій після конфіскації її маєтку на користь ЗСУ відзначилася цинічною заявою

Таїсія Повалій

Співачка-зрадниця Таїсія Повалій після конфіскації її будинку під Києвом на користь ЗСУ видала порцію цинічних заяв.

Виконавиця подалася до окупованого Криму співати серенади про любов до Росії. Вона поїхала на анексований півострів, щоб виступити з концертами. Та між цим скандальна співачка не забула вчергове підіграти російським наративам. Зокрема, вона давала коментарі пропагандистам, де видала порцію цинічних заяв. Артистка-зрадниця заявила, що до 2022 року жила в Києві і її будні нібито минали в страху, оскільки вона боялась навіть визирнути з вікна. Натомість переїзд до Росії, яка коїть злочини на українських землях, Повалій називає спасінням.

«Я до 2022 року жила в Києві. Зачинена на замок, у страхах. Мені було страшно навіть фіранку відкрити. Я в страху жила, бо мене так залякали. Мені здавалося, що моя місія закінчилася. А далі Боженька мене взяв і вивіз до Росії», — видала співачка.

Артистка відзначилася й іншими обурливими заявами. Вона видала, що з усмішкою відреагувала на окупацію Криму, а її радощам не було меж.

Зазначимо, Таїсія Повалій ще до повномасштабної війни була відома своєю проросійською позицією. Після лютого 2022 року вона остаточно присягла на вірність диктаторові Путіну. Виконавиця бере участь у пропагандистських заходах і не цурається брехливих заяв про Україну. Окрім того, вона отримала російський паспорт. Врешті, в Україні її покарали за таку позицію. Все майно виконавиці конфіскували на користь держави. Її маєток під Києвом виставлять на аукціон, а всі кошти перекажуть на допомогу ЗСУ. Нещодавно журналісти ТСН побували в будинку співачки-зрадниці та показали, який вигляд оселя має зсередини.