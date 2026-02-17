Катерина Кузнєцова на відпочинку в Таїланді посвітила стрункою та підтягнутою фігурою в бікіні

Катерина Кузнєцова / © instagram.com/katykino

Українська акторка Катерина Кузнєцова посвітила стрункою та підтягнутою фігурою в бікіні.

Артистка наразі відпочиває від насичених робочих буднів та насолоджується відпусткою. Знаменитість вирушила подалі від засніженого Києва. Для свого відпочинку акторка обрала сонячне місто Пхукет, що в Таїланді.

В Instagram Катерина Кузнєцова звітує підписникам, як минає її відпустка. Артистка вже встигла наробити доволі пікантних світлин у бікіні. Знаменитість попозувала біля басейну на тлі яскравих рослин. Образ артистка доповнила сонцезахисними окулярами та косинкою.

Катерина Кузнєцова / © instagram.com/katykino

Підписувати світлини Катерина Кузнєцова не стала. Та користувачі звертали увагу зовсім не на підписи, а на просто неймовірну фігуру знаменитості. Акторку засипали компліментами та зазначили, що вона має розкішний вигляд.

Катерина Кузнєцова / © instagram.com/katykino

