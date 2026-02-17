- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 486
- Час на прочитання
- 1 хв
Катерина Кузнєцова на відпочинку в Таїланді посвітила стрункою та підтягнутою фігурою в бікіні
Артистка насолоджується відпусткою та звітує підписникам, як проводить час.
Українська акторка Катерина Кузнєцова посвітила стрункою та підтягнутою фігурою в бікіні.
Артистка наразі відпочиває від насичених робочих буднів та насолоджується відпусткою. Знаменитість вирушила подалі від засніженого Києва. Для свого відпочинку акторка обрала сонячне місто Пхукет, що в Таїланді.
В Instagram Катерина Кузнєцова звітує підписникам, як минає її відпустка. Артистка вже встигла наробити доволі пікантних світлин у бікіні. Знаменитість попозувала біля басейну на тлі яскравих рослин. Образ артистка доповнила сонцезахисними окулярами та косинкою.
Підписувати світлини Катерина Кузнєцова не стала. Та користувачі звертали увагу зовсім не на підписи, а на просто неймовірну фігуру знаменитості. Акторку засипали компліментами та зазначили, що вона має розкішний вигляд.
Нагадаємо, нещодавно Катерина Кузнєцова розсекретила, який найдорожчий подарунок отримувала від чоловіка. Також артистка поміркувала над тим, хто в парі має заробляти більше коштів.