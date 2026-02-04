ТСН у соціальних мережах

Гламур
518
1 хв

Максим Галкін показався з Аллою Пугачовою в family look і приголомшив її молодим виглядом

Гуморист разом із дітьми вже повернувся з відпочинку.

Валерія Сулима
Алла Пугачова та Максим Галкін

Алла Пугачова та Максим Галкін / © instagram.com/maxgalkinru

Російський комік та ведучий Максим Галкін показався з дружиною, співачкою Аллою Пугачовою.

Шоумен разом із дітьми – 13-річними двійнятами Гаррі та Лізою - перебував у зимовій відпустці на гірськолижному курорті в Куршевелі. Тим часом Алла Пугачова залишилась вдома. Та зимовий відпочинок закінчився, і Максим Галкін із донькою та сином вже повернувся до Лімасола, що на Кіпрі, де на них чекала виконавиця.

В Instagram гуморист вже встиг поділитися спільними фото з дружиною. Заради імпровізованого фотосету Максим Галкін та Алла Пугачова одягнули family look – чорне вбрання та шапки. Парочка усміхнено позувала перед об'єктивом фотокамери.

Алла Пугачова та Максим Галкін / © instagram.com/maxgalkinru

Алла Пугачова та Максим Галкін / © instagram.com/maxgalkinru

Тим часом підписники коміка просто засипали їх компліментами. Користувачі зазначили, що не лише шоумен останнім часом змінився в кращий бік, а його дружина, яка у свої 76 років дивує молодим виглядом: "Ви маєте неймовірний вигляд", "вони обидва в праймі", "як вони схожі".

Алла Пугачова та Максим Галкін / © instagram.com/maxgalkinru

Алла Пугачова та Максим Галкін / © instagram.com/maxgalkinru

Нагадаємо, нещодавно Максим Галкін посвітив своїми сталевими м'язами. Артист новими фото спричинив фурор у Мережі.

