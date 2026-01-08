ТСН у соціальних мережах

Гламур
323
1 хв

MamaRika у спідньому спокусливо повигиналась на тлі засніжених гір Карпат

Виконавиця разом із родиною насолоджується відпочинком у Буковелі.

Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
MamaRika / © instagram.com/mamarika_official

Українська співачка MamaRika вирішила на початку січня відпочити від робочих буднів.

Разом із родиною артистка вирушила до Буковеля. У відпустці виконавиця вирішила відпочити не лише від роботи, але й від соціальних мереж загалом. Проте все ж таки певними знімками співачка потішила фанів, і неабиякими, а доволі пікантними.

MamaRika опублікувала в Instagram світлини, на яких вона позувала перед об'єктивом фотокамери в спідній білизні. Виконавиця на кадрах спокусливо повигиналась на тлі засніжених гір Карпат. Щоправда, артистка позувала в будинку, де були панорамні вікна, з яких відкривався просто неймовірний краєвид.

"Мене не визначає пережите. Мене визначає мій вибір", - по-філософськи підписала світлини виконавиця, щоправда, англійською мовою.

Нагадаємо, у грудні MamaRika стала власницею розкішного автомобіля, вартість якого становить понад 30 тисяч доларів. Такий коштовний подарунок артистці зробив її чоловік – гуморист Сергій Середа.

323
