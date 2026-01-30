Молодша на 25 років дружина Роба Шнайдера покинула коміка після 15 років шлюбу

Роб Шнайдер з ексдружиною / © Associated Press

Голлівудський актор і комік Роб Шнайдер, відомий за фільмами «Чоловік за викликом», «Однокласники» та «Ціпонька», офіційно розлучається зі своєю дружиною Патрісією після 15 років спільного життя.

Як повідомляє видання Page Six з посиланням на судові документи, саме 37-річна Патрісія Шнайдер ініціювала розлучення. Згідно з протоколами, ще торік на початку грудня вона подала відповідні документи до сімейного суду округу Марікопа, штат Аризона, де подружжя проживало останнім часом.

Уже 12 грудня 62-річний Роб Шнайдер прийняв подання заяви про розірвання шлюбу. Суд зобов’язав обох батьків пройти спеціальні курси з виховання дітей. У пари є дві доньки — 13-річна Міранда та 8-річна Медлін.

Роб Шнайдер з родиною / © Associated Press

До слова, у документах Патрісія зазначила, що їхній шлюб є «безповоротно розірваним без можливості примирення». Наразі колишнє подружжя працює над юридичними питаннями, які стосуються опіки над дітьми та виплати аліментів.

Нагадаємо, Роб Шнайдер та Патрісія одружилися 2011 року. Упродовж шлюбу актор рідко коментував особисте життя, однак подружжя неодноразово з’являлося разом на світських заходах.