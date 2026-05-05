Надя Дорофєєва з чоловіком замилувала романтичним відпочинком на природі й показалася без фільтрів
Закохані разом поринули не лише у відпочинок, але й у творчість.
Українська співачка Надя Дорофєєва разом із чоловіком, ресторатором Мішею Кацуріним влаштувала атмосферний вікенд на природі.
Подружжя провело вихідні подалі від міського шуму. Так, закохані оселилися в затишному дачному будиночку, де насолоджувалися спокоєм, сонцем і часом удвох. У фотоблогу артистка показала серію кадрів, сповнених тепла: трапеза на терасі просто неба та вдома при свічках, чаювання, засмага та безтурботні миті разом.
До того ж щаслива Надя Дорофєєва постала без макіяжу та фільтрів, демонструючи атмосферу перших теплих днів весни. Втім, навіть на відпочинку пара не забула про творчість. У будиночку вони облаштували імпровізовану студію та встигли попрацювати над новою музикою, показавши процес запису.
«Вихідні + музика + Міша Кацурін = любов», — зворушливо підписала фото артистка.
У коментарях Міша Кацурін також не стримав почуттів і коротко написав: «Лав ю». Шанувальники та колеги також активно відреагували — пара отримала безліч компліментів і теплих слів про їхню гармонію.
Ідеально!
Ну яка ж атмосфера
Неймовірні фотки. Ви такі щасливі разом
Одразу захотілося на відпочинок
Нагадаємо, нещодавно Надя Дорофєєва відсвяткувала своє 36-річчя. Зірка показала, як провела цей день у колі найближчих людей і які подарунки отримала.