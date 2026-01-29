Наталія Валевська у грайливому фотосеті показала нового коханого і привітала його з важливим святом

Наталія Валевська / © instagram.com/valevska_official

Українська співачка Наталія Валевська у грайливому фотосеті показала свого нового коханого і привітала його з важливим святом.

Так, виконавиця не приховує, що не самотня, але знімками з обранцем тішить не часто. Проте, звичайно ж, співачка робить винятки, як і цього разу. Коханий артистки святкував день народження. Наталія Валевська просто не могла публічно не привітати його з особливою датою.

Тож, виконавиця опублікувала їхні спільні фото. На знімках щаслива парочка грайливо позувала перед об'єктивом фотокамери в масивних шапках. Коханий співачки одягнув головний убір таким чином, що зовсім неможливо розгледіти його обличчя.

Наталія Валевська з коханим / © instagram.com/valevska_official

Також Наталія Валевська адресувала чоловікові теплі слова з побажаннями та привітаннями. Співачка зазначила, що коханий робить її неабияк щасливою. Артистка вдячна, що вони обрали одне одного і разом насолоджуються життям.

"З днем народження, мій коханий. З тобою світ тепліший і світліший. Моє серце обрало тебе. Щодня. Ти - мій дім, мій сміх і моя сміливість. З днем народження!" – звернулась до обранця артистка.

Наталія Валевська з коханим / © instagram.com/valevska_official

Зазначимо, Наталія Валевська протягом 18 років перебувала в шлюбі з Володимиром Пригладю. Проте влітку 2022-го пара розлучилась, при цьому причин не називала. Вже навесні 2023 року виконавиця розсекретила свій новий роман. Обранця співачка ретельно приховує.

Нагадаємо, нещодавно виконавиця Lida Lee чуттєво привітала коханого, шоумена Даніеля Салема, з днем народження. Парочка лише наприкінці 2025 року розсекретила свій роман.