Гламур
615
Невпізнанна Анна Кошмал показалась брюнеткою: "Мала значно старший вигляд, ніж зараз"

Артистка поділилась архівним фото, де їй було всього 17 років.

Валерія Сулима
Анна Кошмал

Анна Кошмал / © instagram.com/smorkovkina

Українська акторка Анна Кошмал неочікувано показалась брюнеткою.

Артистка вже тривалий час асоціюється саме з русявим світлим волоссям. Проте такий вигляд знаменитість мала не завжди. В юності Анна Кошмал була не проти експериментів. У своєму Instagram акторка поділилась, що натрапила в Мережі на цікавий кадр. На знімку знаменитість позувала з чорним волоссям. Тоді Анні Кошмал було всього 17 років. Як говорить артистка, вона сама себе не впізнає.

"Випадково натрапила на це фото в Інтернеті, шок! Хто це? 2011 рік, мені 17 років", - прокоментувала акторка.

Анна Кошмал / © instagram.com/smorkovkina

Також Анна Кошмал прокоментував свій образ у 17 років. Знаменитість ділиться, що чорний колір волосся їй однозначно не личив, оскільки так вона мала значно старший вигляд: "У свої 17 років я мала значно старший вигляд, ніж зараз".

Нагадаємо, нещодавно співачка Наталія Могилевська пофарбувала волосся доньки в яскравий колір. Артистка вже показувала, який незвичайний вигляд мала Мішель.


