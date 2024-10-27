Потап заблокував Мішель Андраде в Instagram: чому продюсер образився на експідопічну

Українська співачка болівійського походження Мішель Андраде розповіла, що продюсер Потап заблокував її в Instagram.

Виконавиця раніше була підопічною репера. Мішель Андраде була учасницею лейблу MOЗGI Entertainment, якими опікувалися Ірина Горова та Потап. До слова, наразі він має назву Pomitni, і займається ним лише продюсерка.

Мішель Андраде зізналась, що після розірвання співпраці припинила спілкування як з Іриною Горовою, так і з Потапом. Ба більше, продюсер навіть заблокував колишню підопічну в Instagram.

Мішель Андраде і Потап

"Ні, взагалі не спілкуємося. Може, у майбутньому коли-небудь, але зараз ні. Я як була заблокована у нього (Потапа – прим. ред.), так і залишилася", - зізналась артистка в інтерв'ю "Неймовірній правді про зірок".

До слова, хоч Мішель Андраде розійшлася з Іриною Горовою та Потапом без скандалів, однак вона вважає, що продюсер образився на неї.

"Я не хочу якогось сексизму зараз, але, мені здається, що він образився на мене. Тому що він вклав своє серце і свої гроші. Я також вклала свою душу і свій час, свою молодість. Мені здається, він досі тримає якусь образу всередині", - ділилася раніше Мішель на подкасті Діани Глостер.

Michelle Andrade / Фото: instagram.com/mishvirmish

Нагадаємо, раніше репер Позитив зізнався, що його давній друг та наставник Потап також заблокував його в соцмережах. До слова, вони теж під час повномасштабної війни припинили спілкування.

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