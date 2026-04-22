Син Наталії Сумської показав фото 70-річної акторки в молодості і захопив її красою

В'ячеслав Хостікоєв та Наталія Сумська / © facebook.com/frankotheatre

Син української акторки Наталії Сумської показав, який вигляд мала його мама в молодості, та просто захопив її красою.

Так, 22 квітня артистка святкує день народження. Ба більше, цьогоріч у знаменитості ще й ювілей. Наталії Сумській виповнюється 70 років. Тож, у програмі "ЖВЛ представляє" її син – актор В'ячеслав Хостікоєв – поділився архівними фото мами з молодості та розповів, якою вона є.

Наталія Сумська просто обожнює театр. Вона залюбки грає у виставах і, як говорить В'ячеслав Хостікоєв, це і є для неї найкращий відпочинок.

"Головна риса – це звичайно працьовитість. Для мами найкращий відпочинок – це зміна робочого плану, зміна якогось процесу", - говорить син артистки.

Звичайно, вдома Наталія Сумська присвячує час рідним та від дитинства давала синові важливі настанови: "Вона завжди мені казала одне: "Синочку, плекай українську мову, вчи українську мову, ніколи не забувай, хто ти є".

Окрім театру, для Наталії Сумської неабияк важлива її родина. Після театрального сезону вони всі разом їдуть на дачу, де проводять час. За словами Хостікоєва, це вже своєрідна традиція. Таким чином вони перезавантажуються перед наступним театральним сезоном.

"Після театрального сезону у нас є трішки відпочинку. Це може бути місяць-півтора максимум. Це дуже приємна зустріч із батьками в селі за містом. Це сільська хата, де ми збираємося. Це традиція – приїжджати туди, перезавантажитися і знову пірнати в роботу", - говорить син артистки.

До речі, свій день народження Наталія Сумська святкуватиме на сцені – вона гратиме у виставі. В'ячеслав Хостікоєв помінявся з колегою змінами, аби в цю дату бути поруч із мамою та сказати їй найважливіші слова, що він пишається виступати з нею на одній сцені.

Нагадаємо, нещодавно сестра Наталії Сумської – Ольга – показувала фото їхніх батьків у молодості. Вона також ділилась спогадами про театральне дитинство.