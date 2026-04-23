Відомий український режисер приголомшив сумами гонорарів українських акторів у кіно

Олексій Комаровський / © instagram.com/aleks_komarovskyi

Український режисер та продюсер Олексій Комаровський розкрив, скільки платять за один знімальний день українським акторам.

В індустрії, де бюджети часто залишаються за кадром, цифри прозвучали доволі відверто. Режисер і продюсер Олексій Комаровський окреслив реальний діапазон оплат. Йдеться не про масові сцени і не про епізодичні ролі. Мова — про ключових виконавців і другий план. За його словами, різниця в ставках може бути суттєвою. І вона напряму залежить від статусу актора та масштабу проєкту.

«Я не буду говорити про конкретний фільм і конкретні імена. Я скажу в діапазоні. Це може бути від 10 тисяч гривень за зміну до 40 тисяч гривень за знімальний день. Ми говоримо зараз не про „епізодників“ і не про акторів масових сцен», — зазначив Олексій в інтерв’ю Ксенії Щербач.

Водночас верхня межа, як виявилося, ще не досягнута. У професійному середовищі є і значно дорожчі імена. Йдеться про невелику групу акторів, чиї гонорари формують окрему категорію.

«У нас є такі актори в наш час. Я не буду називати, хто вони», — додав продюсер, натякнувши, що ставки можуть сягати близько двох тисяч доларів за день.

