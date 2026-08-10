Зірка "Скаженого весілля" розповіла, чому коханий не бере її заміж та які в неї наміри на майбутнє

Інна Приходько / © instagram.com/ukrainnochka

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Акторка Інна Приходько, відома за роллю у фільмі «Скаженне весілля», відверто розповіла про особисте життя, зізнавшись, чому її обранець досі не покликав її заміж, як його романтичний план освідчення несподівано зірвався та як пара ставиться до народження дітей.

Інна Приходько вже не раз приміряла весільну сукню заради ролей. Акторка грала наречених в різних кінопроєктах. Та в реальному житті весілля поки не стало частиною її історії. Приходько каже, що причин для цього може бути одразу кілька. Серед них — війна, спільний побут і комфорт у тривалих стосунках. Крім того, її коханий уже має власний досвід сімейного життя.

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«Мені здається, що тут і війна впливає, і зона комфорту, бо ми вже давно разом. І в нього був досвід попередніх стосунків, тому він не вважає штамп у паспорті чимось першочерговим», — ділиться Інна в «Турі зірками».

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Інна Приходько з бойфрендом / © instagram.com/ukrainnochka

Інна Приходько з бойфрендом / © instagram.com/ukrainnochka

Попри відсутність каблучки, акторка не приховує: пропозицію вона хотіла б отримати. Для Інни це не стільки питання документа, скільки важливий чоловічий жест і символ серйозності намірів. Тож вона продовжує чекати на той самий момент, який стане для неї особливим.

«Я думаю, що це має статися якось дуже неочікувано. Для мене це все-таки про чоловічий вчинок», — говорить акторка.

Інна Приходько з бойфрендом / © instagram.com/ukrainnochka

Водночас виявилося, що освідчення могло відбутися значно раніше. Коханий акторки вже продумав романтичний сценарій і хотів зробити пропозицію просто під час великого концерту гумористичного колективу Інни в Палаці «Україна». Однак його задум зруйнував несподіваний збіг обставин: просто перед ним на сцені інший учасник колективу освідчився своїй дівчині. Тож обранцеві Приходько довелося відмовитися від власного виходу з каблучкою, адже дві пропозиції поспіль стали б надто курйозною ситуацією.

Тепер чоловік заспокоює кохану, що її черга неодмінно настане, називаючи Інну своїм «зайчиком» і запевняючи, що все буде.

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Інна Приходько з бойфрендом / © instagram.com/ukrainnochka

Окремо акторка висловилася про дітей. Для неї принципово не те, чи буде на момент народження дитини офіційний шлюб. Значно важливішими є любов, взаємність і людина, з якою вона вирішить створити родину.

Нагадаємо, нещодавно Наталка Денисенко після зміни прізвища показалася голою у ліжку з чоловіком на третій день весілля.

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